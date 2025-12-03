對手來了！一卡通iPASS MONEY呼籲不須全部提領金額 App功能全都有
LINE Pay（7722）電子支付「LINE Pay Money」3日下午上路，前合作夥伴、一卡通旗下電子支付品牌 iPASS MONEY 在原 LINE Pay 中的 iPASS MONEY 多數服務也調整。一卡通強調，所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整地保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有錢包儲值金及功能都將持續服務，呼籲用戶不用提領戶頭所有現金。
LINE Pay 原本透過投資一卡通取得電子支付重要的轉帳與儲值交易功能，但在申請電子支付執照後，依法雙方需要獨立營運，過渡期到今年底為止。iPASS MONEY App 獨立後，也取得先前用戶，目前累積有720萬會員。
隨著 LINE Pay Money 3日起開始上線，一卡通 iPASS MONEY 強調，確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY 於今年12月31日前仍保留 LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，可繼續使用。
用戶下載「一卡通iPASS MONEY」App，即可享有完整的錢包、轉帳及繳費等相關服務。iPASS MONEY 所有錢包服務已全面整合至獨立的「一卡通iPASS MONEY」App，只要使用手機號碼一鍵登入 APP，原帳戶儲值金、好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。
支援全台各家銀行信用卡綁定付款，提供多元支付選擇，在國內消費方面，更屬於全國共用的 TWQR 共用碼及乘車碼，可支援全台各支付業者消費付款，通路據點超過50萬。此外，iPASS MONEY 提供超過8,200項生活繳費服務，範圍涵蓋水電、學雜費、稅捐、醫療等。
