防作物殺手「土壤線蟲」 農藥所研發新製劑效期逾2倍

中央社／ 台北3日電

土壤線蟲是農作物的隱形殺手，讓作物出現根瘤，影響生長，須靠不斷用藥改善。農藥所最近研發新的長效型製劑，效期為現有用藥逾2倍，防治更有效，且配方可於土壤中分解。

農業部農業藥物試驗所今天下午舉行記者會，介紹最新研發的成果，一種有效防治土壤線蟲的長效型製劑。

農藥所資材研發組研究員兼組長謝奉家說，土壤線蟲是國內農作物的重要土壤害蟲之一，台灣已有逾百種作物被記錄受其影響，包括花胡瓜、絲瓜及多種蔬菜與果樹，造成嚴重經濟損失。

謝奉家說，土壤線蟲寄生於植物根部並形成腫大根瘤，不但阻礙作物養分吸收，使植株生長不良、產量下降，還因有傷口，易造成其他病菌入侵，嚴重時甚至導致作物死亡，農民必須不斷重複用藥，且因觀察不易，有時甚至發現危害時，根系已遭嚴重破壞，難以挽回，就像農作物的地下隱形殺手。

農藥所資材研發組副研究員黃郁容說，目前雖已有防治線蟲的專門藥劑，但約7成屬於相同殺蟲作用機制，田間可選用的藥劑種類有限，導致防治效果容易受限，也提高產生抗藥性的風險。另外，果樹及生育期超過1個月的蔬菜等，由於土中危害不易觀察，在發現線蟲危害嚴重時，往往已接近採收期，或根系已遭嚴重破壞，即使再施藥也難以挽回損失。

黃郁容介紹農藥所研發出的長效型新製劑，是依據作物生育期需求釋放有效成分，達到長時間防護目的，效期超過60天，使用1次可達到2個月防治效果，比起目前的防治線蟲藥劑有效期小於30天，大幅減少農民重複施藥的人力與時間成本。

黃郁容說，經測試新研發的線蟲防治藥劑用於花胡瓜防治根瘤線蟲結果，發現能將60天根瘤數量抑制至極少產生，與未施藥處理而呈現葉片枯黃花胡瓜對比，有明顯差異。

黃郁容說，長效線蟲防治新製劑的配方採用生物可分解副料，可於土壤中自然分解，降低二次環境汙染，符合國際間製劑技術朝向環境友善的發展趨勢，及台灣農藥管理朝向降低風險與安全使用的政策方向。

謝奉家表示，土壤線蟲新製劑已公告技術移轉，成本雖較高，是目前防治用藥的1.5至2倍，但效果非常好，可大幅提升作物經濟效益，有廠商正合作試驗中，未來將研究運用於其他土壤害蟲、病害及雜草的防治。

