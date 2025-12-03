醫療性凍卵補助露出曙光 醫團籲擴大癌別、放寬年齡

國健署自2025年9月1日起，試辦「醫療性生育保存補助方案」，針對18至40歲的癌友提供凍卵及凍精補助，女性每次最高補助7萬元、男性8000元，每人終身最多可申請2次，第1年預估將有約600人受惠。

國健署表示，醫療性生育保存試辦情況，自114年9月1日起至11月30日，共62人次癌友通過資格審查，其中，男性18人，女性44人。年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人，35歲至40歲29人。以癌別來看，乳癌37人，血液癌25人，包括白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤。

社團法人台灣凍卵協會（TEFA協會）今日攜手臨床生殖醫學專家與病友團體，為女性的「生育自主權」發聲，呼籲政府與社會關注女性在生育選擇上的多樣性、醫療公平性與權益保障。醫界與病友均支持「醫療性凍卵補助」政策上路，為癌友帶來希望，在接受化療前能保留未來的生育可能。

「生育保存不僅是醫療議題，更是女性的基本權利，政府願意啟動醫療性凍卵補助，是落實生育自主權的重要一步。」TEFA協會理事長曾琬婷表示，12月10日為國際人權日，希望盡速修改「人工生殖法」修改保障未婚女性，打破生育框架。

依據研究，女性在35歲後卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高。曾琬婷指出，晚婚和女性高教育程度是全球趨勢，台灣法規若固守「先婚後育」的傳統思維，會讓有生育意願的優秀女性，因找不到合適對象或不願進入婚姻，而無法使用自身卵子。

曾琬婷建議，政府可參考以色列和法國的生育法規與配套補助政策；以色列將生育視為國家安全戰略，為45歲以下女性，不論單身與否，均提供全額生育保存補助，直至女性擁有兩個活產子女。在法國，除了生殖醫療沒有婚姻限制外，更透過社會保險提供43歲以下女性全額支付多次療程。

年輕病友協會理事長潘怡伶指出，中央已宣布補助癌友生殖計畫，但根據國健署近期提出的資料中顯示，實際申請人數與年預估人數存在巨大差距。另觀察病友社群，許多癌友在確診時，只想著面對「生死存亡」，忽略或主動放棄生育保存的選擇，恐因資訊不足而錯過最佳的凍卵、凍精時機。

而關於補助年齡限制，新光醫院不孕症中心主任李毅評呼籲，應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友。臨床上，許多青少年在青春期甚至月經未初潮前就可能罹癌。這類族群的生育保存可能需要更複雜的技術，如卵巢組織凍存，避免因疾病治療而徹底喪失成為父母的權利。

國健署表示，為研議醫療性生育保存政策，過程中已邀請相關的醫學會共同討論，由各醫學會就醫療指引等提供方案內容修改建議。為及早推出試辦方案，經綜合考量癌症發生年齡、診斷後續治療之急迫程度、治療程序影響生殖機能情形、生育保存需求及病人安全等因素，優先將具共識之乳癌及血液癌納入試辦。