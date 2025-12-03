2025台灣傑出藝術家紀錄片 黃志超身影永留影像

藝術家黃志超今年3月2日辭世，享壽84歲。國美館今天發表2025年美術家傳記叢書及台灣傑出藝術家紀錄片，其中黃志超被選為紀錄片傳主之一，其生前身影也永留影像中。

國立台灣美術館今年發表5部台灣傑出藝術家紀錄片，包含「幻色之境—陳德旺」、「空相行者—李德」、「生命之歌—曾培堯」、「燦耀與幽微—劉耿一」及「走馬看花—黃志超」，製作團隊運用陳德旺、李德、曾培堯生前影像及訪談呈現他們一生藝術成就，而黃志超則在紀錄片製作過程中離世。

黃志超曾向黃君璧、金勤伯、溥心畬、吳學讓、席德進、李仲生等大師畫家學習，還曾獲美國國務院邀請，赴美進行文化藝術巡迴交流及深造。在紀錄片中，可見許多黃志超年輕時期活潑、調皮與作品互動的影像，反映其不同時期創作心境。

國美館館長陳貺怡今天致詞提到黃志超一度哽咽，她說，叢書、紀錄片都是與時間賽跑的工程，很感謝所有製作團隊與受訪者的協助。

紀錄片導演曹文傑則說，紀錄片中可見黃志超在妻子陪伴下，即便不能走路，但心心念念還是色彩、畫面、構圖，「他永遠記得他要創作。」

今年「家庭美術館—美術家傳記叢書」則共出版10本，包含「淑世．才女．張李德和」、「堅定．深刻．黃清埕」、「跨界．蠟染．黃歌川」、「遺世．永恆．葉世強」、「逐光．淨美．江賢二」、「造境．殺墨．洪根深」、「悲心．反骨．陳來興」、「光影．心跡．卓有瑞」、「仙才．卓絕．于彭」、「游牧．諧擬．蘇旺伸」。

洪根深今天作為藝術家代表致詞，他表示，叢書及紀錄片多年來重建台灣美術文化脈絡並建立史觀，這是條漫長而艱鉅的路，文化可以強國，所有藝術家的生命印記與作品因此能呈現多元光芒，並呈現於國際，這是台灣值得驕傲的地方。

文化部長李遠致詞表示，美術家叢書出版計畫自文建會時期便開始發展，後來也有重建台灣藝術史1.0、2.0計畫，延續傳記出版、紀錄片以外，「我個人蠻期待，就是說這些作品出版以後，有更多人可以看到。」

今年度出版作品將廣為贈予全台主要藝文機構、圖書館與大專院校等公私立單位，數位版本也將同步上架國立台灣美術館官網，開放民眾免費線上閱覽。李遠說，鼓勵所有的人走進圖書館，了解台灣藝術史脈絡。