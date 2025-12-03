朱宗慶深耕青少年打擊樂25年 邀傑優校友回團

快訊

中央社／ 台北3日電

朱宗慶打擊樂團將近40年以來持續演出與推廣，也不忘栽培下一代，25年前成立傑優青少年打擊樂團至今，今年朱宗慶打擊團隊將邀約曾參加過傑優的5千餘名校友回團聽音樂會

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，朱宗慶打擊樂團隊今年成立了「傑優校友會」，希望創造出家人般相互扶持的「傑優精神」，讓藝術成為每位「傑優生」一輩子的陪伴，「再過30天，打擊樂團即將迎接成立40週年的里程碑，很歡迎傑優校友們回來聽音樂會。」

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，傑優青少年打擊樂團創立於2000年，對象是群熱愛打擊樂、接受過四至六年課程訓練的國小、國中和高中學生，每週舉行合奏團練，每年可達120餘團，已成全國規模最大的音樂學習社團，至今傑優青少年打擊樂團已經累積超過5500名的團班學員人次。

朱宗慶表示，創辦「傑優」是以業餘、生活、快樂為宗旨，但現在回望，傑優青少年打擊樂團的「校友」們，不但成為活躍各行業的中堅分子，如宇宙人樂團鼓手唐承運、律師李孟軒等；也有持續走上打擊樂專業，包括王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、張倚珮與陳煥梧等都是「傑優」出身，培養了新世代人才。

朱宗慶打擊樂團已針對歷屆「傑優」結業生發出校友招募簡訊：凡加入傑優校友會官方LINE@並通過身分認證，即可獲得專屬「傑優校友」福利，並將受邀參與朱宗慶打擊樂團40週年音樂會「X：面對世界的力量」。

