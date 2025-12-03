跌倒竟是腫瘤作祟 24歲確診乳癌不低頭分享抗癌心路

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
癌症希望基金會在高雄舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請專業醫師解析最新治療趨勢，並分享身心照護秘訣。圖／癌症希望基金會提供
跌倒竟是腫瘤作祟！24歲的小雪（化名）確診乳癌，原本規畫的生活與出國計畫全被打亂，面對手術與化療，她一度陷入低潮，在家人與朋友的鼓勵下，她逐漸走過最艱難的階段，學會與疾病共處。癌症希望基金會近日在高雄舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請專業醫師解析最新治療趨勢，並分享身心照護秘訣，幫助病友勇敢面對治療挑戰，重拾生活信心，希望協助病友將勇氣化為前進的力量。

這次學習營邀請高雄榮總一般外科醫師曾彥敦、高醫附設中和紀念醫院副院長陳芳銘及義大癌治療醫院院長洪朝明，分享乳癌最新治療趨勢與常見疑問。陳芳銘指出，健保逐步與國際接軌，新藥給付與治療選項持續增加，乳癌分類也更細緻，如新增「HER2弱陽性」分類，為過去治療選擇有限的病友帶來希望。

心理調適是抗癌過程關鍵，曾彥敦醫師提醒，焦慮、恐懼或退縮都是正常反應，病友應主動尋求專業協助，並善用家人與朋友支持，洪朝明強調，雖然國健署數據可供參考，如第一期乳癌五年相對存活率達98-100％、第二期超過90％，第四期不到4成，但真正影響治療成效的，是病友心態與醫療團隊合作。保持正向心情、遵循醫囑、規律追蹤，才能讓治療結果朝有利方向發展。

