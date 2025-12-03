影／身障者批制度年久失修 政院前籲速修「身障法」

台灣身心障礙者智利生活聯盟、台北市新活力自立生活協會、台灣障礙者權益促進會、人權公約施行監督聯盟、台灣照顧學會等多個團體，下午聚集在行政院前，舉行名為「全面修訂障權法，落實障礙人權保障」的象徵性追悼會，以「哀悼」在制度缺口下逐漸被侵蝕的障礙者基本權利與尊嚴。

團體指出，障礙者要在社區中好好生活，需要來自制度的支持，包括無障礙居住環境、交通服務、人力協助、輔具與心理支持等。然而現行制度申請不易、門檻過高，費用負擔沉重，服務內容也常與需求不符，讓許多家庭在照顧路上孤軍奮戰。

現場的身心障礙者與家屬坐在輪椅上，高舉寫著「制度不健全沒有自主權」、「長照悲歌8年84條命」、「法沒修 人先死」、「沒有我們的參與請不要替我們做決定」等布條和紙板，沉痛點出長期累積的制度問題，也呼籲社會正視障礙者的生存與生活處境。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，許多障礙者和家庭無法走上街頭，是因為缺乏協助、外出困難重重；更因此，更需要有人站出來發聲。她指出，在2025年的今天，台灣仍充斥各種顯性與隱性的障礙，這場追悼會的目的，是讓社會理解他們正推動「身心障礙權力保障法」的必要性。

林君潔強調，現行「身心障礙者保護法」年久失修，已難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT(身心障礙者權力公約)的核心為方向全面翻修。她呼籲政府正視每個生命的價值，「不能因為是身心障礙者，就讓生命被看得如此輕」。參與者齊喊「制度不健全沒有自主權」、「聽我發言 還我人權」、「全面修法保障人權」、「沒有我們的參與，不要替我們做決定」等口號，表達對政府推動修法的強烈期待。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線