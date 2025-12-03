華航3日正式開通台北–鳳凰城航線、首航滿座 兩地直飛節省6小時

華航（2610）3日正式開通台北 – 鳳凰城航線，董事長高星潢親自搭乘亞洲第一班直飛鳳凰城的 CI036 班機，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機門活動，一同歡慶首航。

鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約 12 小時，相較於轉機行程可省下 6 小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。

華航台北-鳳凰城航線以新世代客機 A350-900 執飛，12 月 3 日首航班機訂位客滿。華航董事長高星潢表示，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選。

華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟（MLB）亞利桑那響尾蛇體系球隊，特別出席首航儀式，見證台美旅運交流的重要時刻，現場也抽出五位幸運旅客獲得林昱珉簽名球。華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。

首航班機上華航端出雲端星級料理，台北出發全艙等旅客可享用米其林三星頤宮料理及 BLAH BLAH Bar 時尚調酒飲品，三艙等菜色分別為文火慢燉極品鮑魚雞汁粥、臘腸北菇蒸滑雞飯、秘製海陸燴飯，可選擇「花粉假期」和「紫雲漫旅」調酒相佐，還能享用華航特別準備的首航甜點，為首航增添儀式感。此外，美國知名咖啡品牌 Peet’s coffee 全新登機，搭乘首航的每一位旅客都可以品嚐濃醇好滋味，明年起也將在全航線的豪華商務艙、豪華經濟艙供應。

華航也特別為搭乘首航的旅客準備精美大禮包，包含旅遊不可或缺的 JetFi Mobile eSim 1GB、Hydro Flask 保溫杯、阿原旅行組、Care Bears™ x Phoenix 撲克牌與明信片、飄帶掛環及行李箱貼紙等，讓旅客留下滿滿首航回憶。

華航攜手 Sony 送好禮，搭乘 CI036 台北-鳳凰城首航的豪華商務艙、豪華經濟艙旅客，可獲贈高品質音質降噪耳機。好康禮品不只首航拿得到，凡於 2025 年 12 月與 2026 年 1 月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款 WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得 LinkBuds Fit 真無線降噪耳機，由 Sony 相伴享受專屬時光。

華航台北直飛鳳凰城啟航，插旗美國西南地區科技重鎮。黃淑惠／攝影