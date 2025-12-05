太有藝思！日立冰箱驚喜變身拍貼機，再推「真空冰溫室」AI歌曲掀話題

Hitachi日立家電再次進駐「500趴」，冰箱拍貼機成為活動現場最吸睛裝置，搭配滾筒洗衣機風速抽抽樂、吸塵器互動體驗，展現創意、科技、生活美學結合的品牌精神，吸引關注。

日立家電是第一個將「冰箱」改造成時尚拍貼機的家電品牌，讓家電不只好用，更成為生活中的美感展演。

日立家電打造第一台冰箱拍貼機隆重登場，讓家電不只好用，更成為生活中的美感展演。 圖／日立家電提供

同時本次 500 趴還特別將藝思生活概念再轉化為品牌歌單，選曲不但包含過去幾場活動邀請的體驗嘉賓質感歌曲，歌單更暗藏玄機，將日立冰箱獨家技術「白金真空冰溫室」音效，加入 AI 音樂編成專屬歌曲，讓消費者一聽到獨家氣音就能找回新鮮與美好時刻。透過音樂串起生活節奏，增添生活儀式感，讓日常家務也變成有藝思(意思)的片刻。

馬上聆聽 Hitachi 生活有藝思 品牌質感歌單

日立家電將藝思生活概念轉化為品牌歌單，更納入隱藏版真空冰溫室AI樂曲，讓日常家務也變成有儀式感、有藝思(意思)的片刻！ 圖／日立家電提供

真空冰溫室是日立家電日製冰箱系列的最大特點，獨創真空裝置抽取空氣，剛剛好的氣壓、溫度抑制氧化，結合Ru白金奈米觸媒，讓食材不產生冰晶，保留食材的風味口感及營養。密閉的真空室確保食物肉魚類、乳製品新鮮，抑制營養流失，是日立家電最引以為傲的「美味藏鮮工藝」創新技術。

真空冰溫室是日立家電日製冰箱系列的最大特點，創新技術帶來更便捷、美好生活。 圖／日立家電提供

回顧近期活動，日立家電舉辦SKM新光三越、秋OUT、浪人祭、火球祭等，在不同流行場域中持續打造既新鮮又充滿生活美學的品牌形象。藉由「日立藝思生活節」，持續推動「有意思的生活」，鼓勵消費者在每一天都找回生活的「意思」與「藝思」。更多活動詳情，民眾可關注日立家電官方粉絲團：https://www.facebook.com/HitachiHomeAppliancesTaiwan