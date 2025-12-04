再掀「不可能」！百萬網紅 HowHow 也淪陷的創意吃法！經典泡麵玩出新高度，網友狂曬私房神搭配！

文／ 黎詩彥

泡麵界又被HowHow 翻玩了！這次他盯上的是人人心中都有回憶的味味A排骨雞麵。這款國民泡麵向來以「濃郁湯頭＋經典排骨雞香味」稱霸宵夜場，如今在HowHow 手上更直接升級成「排骨雞創意宇宙」，在排骨雞醬的獨特風味下，加入不同的HOW式吃法，連網友都忍不住一起狂開外掛！

網友透過短影音翻玩味味A排骨雞麵創意吃法，在社群掀起高討論度。 圖／味丹企業提供
網友透過短影音翻玩味味A排骨雞麵創意吃法，在社群掀起高討論度。 圖／味丹企業提供

人氣網紅HowHow透過短影音展現無邊界的創意，包括：甜鹹交織、香氣爆棚的「排骨雞風味+花生醬」；一秒變泰式的「排骨雞風味＋椰奶」；以及挖空了冰箱才生出的隱藏版-奇檬子真美賣「排骨雞風味＋檸檬」。

影片上線後立刻成功洗版社群，網友跟風認證後紛紛表示：「加入檸檬真的有泰式的感覺」、「好開胃耶，一次感覺可以吃兩碗」、「排骨雞和椰奶意外的很搭！」在這場排骨雞創意革命中，以泰式椰奶排骨雞泡麵呼聲最高，美味與新鮮感兼具，成為許多網友心目中「敢吃就會愛上」的新神級吃法。

網友跟風試吃，對排骨雞麵創意風味給予好評。 圖／味丹企業提供
網友跟風試吃，對排骨雞麵創意風味給予好評。 圖／味丹企業提供

隨著HowHow發明的排骨雞新風味在網路延燒，層層味蕾驚奇不斷，不少網友也端出各式「越奇怪越想試」的新搭配，包括：「排骨雞風味＋起司三片」，濃郁程度爆表，被形容為「會牽絲的靈魂湯頭」；「排骨雞＋泡菜」，韓式風味輕鬆到手，歐巴歐膩必備的暖心麵；「排骨雞＋奶油＋黑胡椒」，宛如奶香濃郁歐風拉麵，邪惡度滿點！甚至有學生在宿舍直接比賽誰的吃法最獵奇，還有人看完影片半夜跑超商，就為了煮給女朋友吃。

味味A排骨雞麵之所以能被玩出這麼多花樣，關鍵就在那碗濃郁又帶有記憶點的排骨雞經典湯頭。它本身香氣強、風味厚，再怎麼加料都能撐住場面，難怪越搭越好玩、越玩越，也讓人十分好奇，不曉得下一個爆紅吃法是什麼？

