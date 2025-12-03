出國前必看！前地勤列出購買機票5重點：別因小細節毀了行程

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前地勤提醒民眾訂機票務必確認姓名、護照效期與航班時間，避免因小錯誤耽誤整趟旅程。示意圖／ingimage
出國旅遊越來越普及，但買機票這件看似簡單的事，其實暗藏許多地雷。航空業地勤「克米&莉雅 x Fun飛之旅」在粉專分享多年實務經驗，並整理出五大重點，提醒民眾在按下「購買」前務必要再次確認，以免一趟旅程還沒開始就先被打亂。

第一個要注意的是證件資料是否一致。她指出，護照上的英文姓名必須與訂位完全相同，任何一個多出的字母或缺漏，都可能造成無法登機；此外，護照效期最好確保有六個月以上，不只是航空公司要求，多數國家入境也把這當作基本門檻。如果前往需要電子簽證的國家，例如美國、加拿大或澳洲，也要確認簽證仍有效、資料正確，避免在報到櫃檯才發現無法通過。

第二項提醒與「機票內容」有關。特價機票通常限制最多，不僅無法退票，改期也可能收取高額費用，因此購買前務必先看清條款。行李額度也是旅客常忽略的部分，尤其廉航多半只含手提行李，托運行李必須額外加價。若是打算和同行者坐在一起，也別忘了提前選位或線上劃位，避免到機場時才發現被分散到不同角落。

第三是航班時間與轉機安排。凌晨起飛的紅眼航班容易讓旅客搞混日期，購票後一定要再看一次出發與抵達時間，避免因為誤會時間而錯過整班飛機。若行程包含轉機，則要留意每段航班的銜接是否充足，行李是否需要重新提領，以及中轉國是否有入境或過境規定。

第四個重點，是旅客常搞不清楚購票管道的差異。航空公司官網雖然價格未必最低，但後續改票、退票處理速度最快；若是透過旅行社或第三方平台購買，雖然表面上便宜一些，一旦需要修改行程，往往要等待平台與航空公司往返確認，程序較為繁複。她建議，如果價差不大，最好直接在航空公司官網購買較有保障。

最後，行李損壞申請也常讓旅客措手不及。她說，多數旅客在托運前沒有做任何記錄，一旦損壞又未在期限內申請補償，最後才發現根本無法受理。各家航空公司對於損壞申報都有明確規範，若行前沒有先了解清楚，萬一遇上問題往往只能自認倒楣。

她提醒，訂機票看似日常，其實細節比想像中複雜。若能在出發前做好準備，掌握這五項重點，不但能避免不必要的糾紛，也能讓旅程從一開始就順順利利。

