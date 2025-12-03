快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

悄悄設置繳費設備…好市多新莊店「終結免費停車」！全台剩這5店未收費

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為好市多新莊店資料照。本報資料照片
圖為好市多新莊店資料照。本報資料照片

美式量販龍頭好市多Costco）再度調整停車管理政策，新莊店從2017年開幕以來一直維持免費停車，但多年來外部車輛長期占用問題始終未解。近日有民眾發現，新莊店戶外停車區已悄悄設置繳費設備，象徵免費時代正式劃下句點，也讓不少會員拍手稱快。

對此，好市多回應表示，為了「提供會員更優質的消費環境」，全台門市正逐步導入停車收費系統，目前仍有五家店尚未完成設備安裝，未來將陸續到位。屆時會員在賣場消費可享停車折抵，以確保停車空間回歸實際購物需求。目前尚未導入停車收費設備的五家店為嘉義店、南崁店、台中店、台中港店、高雄店。

據了解，這次調整是繼多家門市採行付費停車後的新一步，目的是改善周邊社區及上班族長期占用停車位的情況，並提升會員實際到店購物的便利性。

消費 好市多 上班族 車位 Costco

延伸閱讀

好市多告川普 聲討關稅

震撼價曝光！好市多上架美國石榴價格驚人 家長無奈：孩子愛就買

影／台中男疑吸喪屍煙彈開Lexus上路 北屯好市多釀連環車禍

免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧 網直呼：第一次聽說

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。