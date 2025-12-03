悄悄設置繳費設備…好市多新莊店「終結免費停車」！全台剩這5店未收費

美式量販龍頭好市多（Costco）再度調整停車管理政策，新莊店從2017年開幕以來一直維持免費停車，但多年來外部車輛長期占用問題始終未解。近日有民眾發現，新莊店戶外停車區已悄悄設置繳費設備，象徵免費時代正式劃下句點，也讓不少會員拍手稱快。

對此，好市多回應表示，為了「提供會員更優質的消費環境」，全台門市正逐步導入停車收費系統，目前仍有五家店尚未完成設備安裝，未來將陸續到位。屆時會員在賣場消費可享停車折抵，以確保停車空間回歸實際購物需求。目前尚未導入停車收費設備的五家店為嘉義店、南崁店、台中店、台中港店、高雄店。

據了解，這次調整是繼多家門市採行付費停車後的新一步，目的是改善周邊社區及上班族長期占用停車位的情況，並提升會員實際到店購物的便利性。