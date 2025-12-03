快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

高齡白內障盛行 糖尿病患者風險高2到3倍

中央社／ 台北3日電

台灣邁入超高齡社會，老年人是白內障高危險群，醫師提醒，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生，糖尿病患者罹患白內障風險比一般人高2到3倍，應定期檢查。

70多歲何老先生最近總覺得視線模糊，晚上走路常覺得燈光刺眼，看電視要靠很近才能看清楚，就醫檢查發現白內障已經嚴重到影響生活，因為他本身也是糖尿病患者，確保血糖控制穩定後進行手術，現在連看報紙都不用拿放大鏡。

中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科醫師謝靜茹今天在衛教記者會中指出，糖尿病不僅是代謝疾病，也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。

謝靜茹表示，根據衛生福利部國民健康署台灣國民健康訪問調查及最新研究，台灣成人糖尿病盛行率約為10%到12.2%，也就是每10名成年人中，就有1名是糖尿病患者。在50歲以上族群中，白內障的盛行率超過50%；60歲以上約達70%，70歲以上甚至高達90%。

隨台灣今年邁入超高齡社會，老年人口將超過20%，換算每5人即有1人是長者。謝靜茹強調，台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻，顯示「視力保健」應正式納入糖尿病整體照護策略重要性；醫學研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生，糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2到3倍。

中國醫藥大學附設醫院台北分院提醒，糖尿病患者應落實「視覺照護三步驟」：至少每年眼底檢查，及早發現白內障與視網膜病變；嚴格控糖與控壓，延緩視覺病變的發生與惡化。院方持續推動「糖尿病視力守護計畫」，建構跨科整合照護模式，助糖友穩定血糖、守護視力。

糖尿病 白內障 患者

延伸閱讀

禮來財報王炸！專家解析「減肥藥只是表面」：全球布局的高齡化概念股

不只吃太油傷心臟！研究揭「你每天做的這件事」做不好恐動脈硬化，很多人都中

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。