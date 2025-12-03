嘉基獲台南宮廟捐可攜式X光機 提升照護偏遠醫療

快訊

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義基督教醫院今天獲台南開基玉皇宮捐贈1台可攜式X光機，將顯著提升醫療團隊於居家及偏遠地區執行即時影像檢查能力，協助民眾在家中獲得更安全、迅速的醫療照護。

嘉基發布新聞稿指出，捐贈儀式今天在嘉基院內舉行，南區健保署業務組組長林純美與台南玉皇宮主委涂大松等人出席。

嘉基表示，長期深耕社區照護與偏鄉服務，自去年7月加入在宅急症計畫，為提供更即時的診斷與處置，醫療團隊迫切需要可攜式X光設備投入服務。玉皇宮得知醫護需求後伸出援手，將顯著提升醫療團隊於居家及偏遠地區執行即時影像檢查的能力，協助民眾在家中獲得更安全、迅速的醫療照護。

嘉基說，無論是在居家環境、長照機構或山區醫療站，醫療人員皆能現場完成拍攝與判讀，有效縮短診斷所需時間，進一步提升急症處置效率。

嘉基院長陳煒表示，許多失能或高齡長者因外出不便而導致就醫延誤，特別是在懷疑肺炎、肺積水等急症情況下，診斷難度更高。有了可攜式X光機，醫療團隊可直接到場完成影像檢查，迅速掌握病況並啟動在宅急症照護模式，讓病患在家即可獲得即時且安全診斷與治療。

林純美表示，可攜式X光機對居家與偏鄉醫療是極為重要設備。許多長者因行動不便、交通困難，往往延誤檢查與治療；如今醫療團隊能「走進社區、走入家裡」，讓更多民眾獲得即時診斷。

嘉基表示，這項設備未來將整合在宅急症照護、居家醫療、長照與社區醫療團隊，並成為提升阿里山等偏鄉地區醫療韌性的重要助力。

團隊 X 偏鄉

