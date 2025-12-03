影／中部以北高山降雪有望 「鋼鐵巨獸」進駐合歡山

中央氣象署指出，今起受東北季風影響，氣溫溜滑梯，高山可能降雪。為因應可能降雪，「鋼鐵巨獸」鏟雪車今進駐合歡山，已停放在松雪樓後方整備校對，也預告雪季即將來臨。警方提醒，上山前注意即時路況及保暖準備，並備妥雪鏈。

中央氣象署今上午指出，今起至周五受第一波東北季風影響，北台灣及中部一帶氣溫偏涼，今起氣溫更一路下降，今晚到明晨是這波最冷的時間，高山可能有零星降雪、易結冰。下周一及周二又會有另一波東北季風，降雨稍增，北東偶雨。

由於，高山有降雪可能，雪迷期待，公路單位也不敢大意，鏟雪車今已進駐合歡山地區，目前已停放在松雪樓後方，相關人員加緊進行裝備校對，確認車輛狀況。松雪樓人員則表示，看到這台「鋼鐵巨獸」出現，就知道合歡山雪季即將來臨。

松雪樓人員也提到，今天合歡山地區有降雨，但目前溫度還不夠，暫時還看不出有下雪的跡象，就看晚一點的氣溫，畢竟溫度、水氣兩條件，缺一不可；如果氣溫有降到零度上下，溫度和水氣有配合，就可能降下合歡山今年入冬第一波雪霰。