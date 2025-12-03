癌友生育保存補助已62人過審 民團籲放寬對象

國健署自今年9月起補助癌友保存生育能力，累計至11月30日，已62人次通過資格審查。凍卵協會今天表示，盼再擴大癌別、放寬補助對象至18歲以下，並解除同院限制，提升便利性。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記資料系統的統計， 20至34歲族群最常見的癌症是女性乳癌、卵巢癌與子宮頸癌等婦科癌症，也是年輕女性較常罹患的疾病；男性則以較少聽聞的睪丸癌為主。為助癌友保存生育能力，國健署自今年9月起補助癌友生育保存，乳癌、血癌患者取卵補貼新台幣7萬元。

台灣凍卵協會今天與臨床生殖醫學專家及病友團體，共同召開「醫藥國際婦女節 響應TEFA保障女性生育權」記者會，呼籲各界關注癌友生育選擇保障。

新光醫院不孕症中心主任李毅評指出，女性在35歲以後，卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也顯著增加。而癌症的化療或放療，會對卵巢造成不可逆損傷，育齡前女性接受全身放射線治療，有約40%到60%機率會造成卵巢衰竭；若是育齡後女性，衰竭機率更可能大於90%。

凍卵協會理事長曾琬婷指出，曾遇過女性癌友在高中時就第一次罹癌，一路治療到大學期間，才結束治療回歸正常生活，不料在念完研究所後，又再次檢查出癌症，但當時抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH值）已經很低，緊急凍卵才保住生育機會。

曾琬婷呼籲，醫療性凍卵補助，應擴大癌別、放寬補助對象至18歲以下；強化政策推廣與資訊轉介，責成醫院將生育保存衛教和跨科轉介機制列為標準流程；提升資源使用便利性，解除癌症治療與凍卵必須在同醫院的限制，以解決偏遠地區醫院可能沒有生殖門診等問題。

國健署指出，累計至11月30日，共有62人次癌友通過資格審查，其中包含男性18人、女性44人；年齡以30歲以上為主，包含30歲至34歲18人、35歲至40歲29人；以癌別來看，分別有乳癌37人、血液癌25人。

國健署表示，將持續蒐集國內外實證及分析試辦方案執行情形，邀集專家研議及評估擴大補助對象條件，以及跨機構及跨科轉介機制，也將持續宣導，以嘉惠更多病友。