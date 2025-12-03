快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

癌友生育保存補助已62人過審 民團籲放寬對象

中央社／ 台北3日電

國健署自今年9月起補助癌友保存生育能力，累計至11月30日，已62人次通過資格審查。凍卵協會今天表示，盼再擴大癌別、放寬補助對象至18歲以下，並解除同院限制，提升便利性。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記資料系統的統計， 20至34歲族群最常見的癌症是女性乳癌、卵巢癌與子宮頸癌等婦科癌症，也是年輕女性較常罹患的疾病；男性則以較少聽聞的睪丸癌為主。為助癌友保存生育能力，國健署自今年9月起補助癌友生育保存，乳癌、血癌患者取卵補貼新台幣7萬元。

台灣凍卵協會今天與臨床生殖醫學專家及病友團體，共同召開「醫藥國際婦女節 響應TEFA保障女性生育權」記者會，呼籲各界關注癌友生育選擇保障。

新光醫院不孕症中心主任李毅評指出，女性在35歲以後，卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也顯著增加。而癌症的化療或放療，會對卵巢造成不可逆損傷，育齡前女性接受全身放射線治療，有約40%到60%機率會造成卵巢衰竭；若是育齡後女性，衰竭機率更可能大於90%。

凍卵協會理事長曾琬婷指出，曾遇過女性癌友在高中時就第一次罹癌，一路治療到大學期間，才結束治療回歸正常生活，不料在念完研究所後，又再次檢查出癌症，但當時抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH值）已經很低，緊急凍卵才保住生育機會。

曾琬婷呼籲，醫療性凍卵補助，應擴大癌別、放寬補助對象至18歲以下；強化政策推廣與資訊轉介，責成醫院將生育保存衛教和跨科轉介機制列為標準流程；提升資源使用便利性，解除癌症治療與凍卵必須在同醫院的限制，以解決偏遠地區醫院可能沒有生殖門診等問題。

國健署指出，累計至11月30日，共有62人次癌友通過資格審查，其中包含男性18人、女性44人；年齡以30歲以上為主，包含30歲至34歲18人、35歲至40歲29人；以癌別來看，分別有乳癌37人、血液癌25人。

國健署表示，將持續蒐集國內外實證及分析試辦方案執行情形，邀集專家研議及評估擴大補助對象條件，以及跨機構及跨科轉介機制，也將持續宣導，以嘉惠更多病友。

生育 癌症治療 凍卵

延伸閱讀

影／緬甸軍政府大選在即 民團公開呼籲台灣抵制

立院今審動保法修法草案 民團呼籲：遊蕩動物治理失衡應有解方

與民進黨會面談公投 民團：只要認同歡迎各界參與

民進黨挺民團發起憲訴法公投？鍾佳濱：支持更大的民意

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。