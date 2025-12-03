快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水。記者游明煌／攝影
基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已由環保局當場依法告發並令相關作業停工；盛星動力公司強調，公司確實有做油品回收，盡管公司尚未收到停工通知，但會盡力配合調查、釐清確切責任方。

自來水公司八堵抽水站於11月27日發現油汙染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水；暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但因西勢水庫較小，只能供應3天內水，在此之前若不能解決油汙染事件，仁愛區部分高地約3.5萬戶恐面臨停水問題。

環境部今指出，與基隆市環保局合作，針對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員本月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，包含未設處理設施、未經許可排放廢水，違反水汙法第14條，以及場內貯油設施未設防溢堤，違反水汙法第33條，基隆環保局當場依法告發並令相關作業停工。

對此，盛星動力公司盛星動力公司執董黃明道說，目前還在釐清、確認本案，盡管環境部對外說說明本公司基隆保修廠有相關缺失，但本公司確實有進行油品回收作業，沒有場內貯油設施未設防溢堤的問題，且初步了解環保局督導的缺失在於洗車廢水的部分。

由於盛星動力公司涉及重大違規，基隆環保局當場依法告發並令相關作業停工，黃明道表示，不確定基隆保修廠是否收到通知，總公司確實尚未收到相關作業停工通知，但會盡量配合調查，並與環境部和環保局釐清確切責任方為何。

基隆 環保局 環境部

延伸閱讀

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

基隆暖暖和仁愛區高地3天後停水危機暫解 水公司：供水還可撐10天

基隆河面仍出現油汙恐影響用水品質 侯友宜：呼籲中央單位共同監控

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。