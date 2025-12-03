全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至12月3日中午，有疑慮批號產品，總計下架回收1831包、共366.2公斤，將持續督導地方衛生局辦理相關事宜，並基於源頭管理原則，移請雲林縣農政單位依權責辦理。不過，業者強調，這批鯛魚送第三方公正單位「SGS」檢驗為未檢出，全案宛如羅生門。

食藥署表示，該署接獲高雄市政府衛生局通知，該局執行自行規畫食品抽驗計畫，於該轄全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗之「台灣鯛魚排（大）」（效期：2027年9月16日），檢出動物用藥恩氟喹林羧酸0.028 ppm，依規定這項動物用藥殘留容許量為「不得檢出」，追查產品來源為雲林縣某合作社，食藥署啟動跨部會合作機制，立即通報農業部、環境部食安辦跨部會通報。

食藥署指出，該署另督導衛生局，要求業者全面下架回收，截至今天中午，總共回收1831包，共366.2公斤，食藥署持續督導地方衛生局辦理相關事宜，並基於源頭管理原則，移請農政單位依權責辦理，並將聯合各地方衛生局，透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品安全。呼籲民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

不過，這批疑慮鯛魚供貨源頭雲林縣口湖漁類生產合作社12月2日於官網發出澄清聲明，內容指出，社長期落實「SGS逐批送驗」機制，所有台灣鯛原料在捕撈、宰殺前均已依法檢驗通過後才進入加工流程，經主動將同批次留樣產品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果確認為「未檢出」，與衛生局抽驗結果出現落差，目前已將相關報告轉交雲林縣衛生局釐清。