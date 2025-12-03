快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

食安專家韋恩（楊世煒）在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享一項刊登於《Journal of Lipid Research》的最新研究，指出台灣常用的大豆油可能比其他油脂更容易造成肥胖，而關鍵並非油脂本身，而是其代謝後生成的特定分子「脂氧化物（oxylipins）」。

台灣最常用油脂之一　大豆油可能悄悄影響代謝

大豆油長期位居台灣使用量前三名，也是不少加工食品的主要油脂來源。其富含的多元不飽和脂肪酸「亞麻油酸（linoleic acid）」近年受到質疑，是否因現代人攝取過量而影響代謝與體重

最新研究以兩組「熱量完全相同」的小鼠高脂飲食作比較：一組高大豆油（高亞麻油酸），另一組以椰子油為主（亞麻油酸極低）。結果顯示，攝取大豆油的小鼠體重快速上升、白色脂肪增加、脂肪肝惡化、葡萄糖耐受下降；相對地，椰子油組的體重變化明顯較小。研究同時發現，大豆油雖不含膽固醇，但攝取大豆油的小鼠血中膽固醇反而更高。

致胖元凶不是油，而是「代謝後的訊號分子」

研究團隊指出，引發肥胖的並非亞麻油酸本身，而是它在體內經氧化後形成的oxylipins。這些分子與發炎反應、脂肪堆積、肝臟代謝調控密切相關，當飲食中亞麻油酸過量，oxylipins便會大量累積、推動肥胖。

值得注意的是，研究找出一群不會因大豆油變胖的基因改造小鼠。這些小鼠之所以能「吃油不胖」，關鍵在於其肝臟表現不同型態的HNF4α蛋白，此蛋白可調節數百個與脂肪代謝相關的基因，並影響亞麻油酸如何被分解。這些小鼠體內oxylipins含量明顯較低、粒線體功能更佳，使其不易因大豆油而發胖。

研究者指出，人類也存在HNF4α活性差異，而這種差異受遺傳、飲食、年齡、身體狀況影響，這或許能解釋為何部分族群特別容易因高大豆油飲食導致肥胖或代謝異常。

研究進一步分析發現，只有肝臟中的oxylipins與體重上升有明顯關聯，而血液中的oxylipins則沒有一致變化。這代表一般健檢的血液指標，可能無法偵測到因飲食引起的早期代謝變化，也無法反映肝臟中發生的關鍵反應。

研究團隊目前也正在探討：oxylipins如何推動體重上升，玉米油、葵花油、紅花籽油等其他高亞麻油酸油脂是否會有同樣效果。研究者強調，大豆油本身並非「不健康」，真正的問題是現代人攝取量遠超過人體演化能處理的範圍

韋恩提醒，現代飲食環境下，大量富含亞麻油酸的油脂與加工食品，可能正在悄悄改變代謝、增加脂肪堆積風險。

台灣常見一款油沒膽固醇卻害你變胖 專家揭關鍵：元凶不是油

食安專家韋恩分享最新研究，指出台灣常用的…

