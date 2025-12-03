快訊

Y字路口方向燈怎麼打？苗栗監理站建議：只要轉向就打

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府配套明確分道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府配套明確分道。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口爆發「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，惹來可能成為違規陷阱爭議，經協調共識不用打方向燈，不過，苗栗監理站還是建議只要轉向就打方向燈，避免爭議也相對安全。

頭份市中華路南向往市區接自強路Y路口，如果依道路編號台1線，中華路接自強路，地面標示右轉，如果依路名，中華路左轉專用道接中華路，用路人迭有反映困擾，中華路接自強路要不要打右轉方向燈？議員曾玟學、陳光軒，及頭份市民代表周訓宇等人關心，質疑動線造成用路人誤會，可能成為交通違規陷阱。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段、苗栗縣政府交通工務處，及頭份警察分局等相關單位人員昨天協調達成共識，中華路南向接自強路、中華路都算直行，建議中華路接自強路不用打右轉燈，並函文警方執法參考。

交工處指出，縣府配套讓分向更明確，規畫Y路口中華路南向停止線前，畫設槽化帶區隔，中華路、自強路各一組專用號誌，取代目前一組紅、黃、綠及右轉箭頭號誌，並新增牌面指示， 提供用路人參考分辨清楚，續走中華路或自強路，都不用打方向燈。

苗栗監理站則建議依道路交通安全規則第91條，只要轉向就打方向燈，監理站表示，打方向燈並沒有依路名或彎度等具體指標，且許多道路因時空因素，Y路口可能較大馬路要轉彎打方向燈，較小反而是直行，因此避免爭議，方向燈是用路人溝通重要的管道，轉向就打方向燈也有安全考量。

苗栗地方法院也有Y路口疑義判決，台13線頭份市永貞路一段南向台13線、台1線Y路口，左方台1 線、右方台13線，一輛小貨車走同為台13線沒打方向燈，遭檢舉違規開罰，法官認為續走台13線比較筆直，且使用方向燈，反而會讓其他用路人誤認要右轉永貞路右邊小巷，認定無使用方向燈，因此撤銷罰單。

苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府配套明確分道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中華路南向接自強路口「Y」字路口是否打右轉方向燈疑義，縣府配套明確分道。圖／苗栗縣政府提供

