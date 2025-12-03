快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，公路局彰化監理站指出，滿70歲以上長者「等監理單位通知即可」，無須提前要求換照。圖／彰化監理站提供
公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，公路局彰化監理站指出，滿70歲以上長者「等監理單位通知即可」，無須提前要求換照。圖／彰化監理站提供

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可用到75歲」的訊息，引發不少民眾急向監理單位查詢。對此，公路局彰化監理站澄清，滿70歲以上長者「等監理單位通知即可」，無須提前要求換照。

近年多起高齡駕駛重大事故促使新制上路。依新制規範，年滿70歲者須通過體檢後換照，可使用至75歲；年滿75歲者則維持每三年換照一次，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練與危險感知體驗課程；新制並無「舊制落日條款」，凡屆齡者皆須依規換照。

監理站預計在明年3月起陸續寄出第一批通知，提醒已滿70歲長者換照期限；未來也會以提前通知方式，逐步提醒屆齡者換照。

彰化監理站提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，彰化監理站提醒明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。圖／彰化監理站提供
公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，彰化監理站提醒明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。圖／彰化監理站提供

監理站 彰化 年齡

延伸閱讀

高齡換照115年上路 彰化監理站：70歲等通知再換

攜手衛生局 高市圖讓圖書館成為陪伴長輩的起點

淡江大橋路跑溝通爭議 張其強：和公路局僅見3次

蹭淡江大橋中央吃新北豆腐？公路局：協力辦理通車前各項體驗活動

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。