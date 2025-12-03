聽新聞
網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路
公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可用到75歲」的訊息，引發不少民眾急向監理單位查詢。對此，公路局彰化監理站澄清，滿70歲以上長者「等監理單位通知即可」，無須提前要求換照。
近年多起高齡駕駛重大事故促使新制上路。依新制規範，年滿70歲者須通過體檢後換照，可使用至75歲；年滿75歲者則維持每三年換照一次，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練與危險感知體驗課程；新制並無「舊制落日條款」，凡屆齡者皆須依規換照。
監理站預計在明年3月起陸續寄出第一批通知，提醒已滿70歲長者換照期限；未來也會以提前通知方式，逐步提醒屆齡者換照。
彰化監理站提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照，並不用提前要求換照。
