網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可用到75歲」的訊息，引發不少民眾急向監理單位查詢。對此，公路局彰化監理站澄清，滿70歲以上長者「等監理單位通知即可」，無須提前要求換照。

近年多起高齡駕駛重大事故促使新制上路。依新制規範，年滿70歲者須通過體檢後換照，可使用至75歲；年滿75歲者則維持每三年換照一次，需通過體格檢查、認知功能測驗，並新增免費教育訓練與危險感知體驗課程；新制並無「舊制落日條款」，凡屆齡者皆須依規換照。

監理站預計在明年3月起陸續寄出第一批通知，提醒已滿70歲長者換照期限；未來也會以提前通知方式，逐步提醒屆齡者換照。