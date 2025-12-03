小巨蛋20歲！蔣萬安回憶「首場」表演 宣布這天出生免費玩三大館

台北小巨蛋20周年，北捷遊憩公司推出小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園及貓纜三大場館半價優惠，若12月3日出生，憑證更可以免費暢遊。北市長蔣萬安到場祝福，樂團宇宙人更說，小巨蛋對音樂人來說不只是表演舞台，更是夢想實踐的地方。

北捷遊憩公司介紹，小巨蛋前身為台北市立棒球場，歷經斯年興建後再2005年12月1日啟用。根據統計已超過2700場次國際賽事、展演及演唱會，累計2100多萬人次入場。為此，12月舉辦小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車「三館同慶」推出系列場域回饋活動。

北遊說，只要12月3日當天生日者，憑證可免費暢遊小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園或貓空纜車。另外加碼，一般民眾在12月3日到5日即可獲得兒童新樂園一日樂Fun券、貓纜一日票半價優惠。12月3日到31日的平日，冰上樂園滑冰券則是半價。

同時，即日起到12月31日購買三館票券，即可享有抽獎，三種票券類型各抽20名、共計60名。愛看演唱會的粉絲們，只要憑12月到2026年1月小巨蛋演唱會票根，每個月會抽6名，補貼小巨蛋演唱會門票。

蔣萬安也到場慶祝，他回憶，小巨蛋邁入20周年，記得第一場演唱會是張學友的雪狼湖音樂劇，而20年後北市有了大巨蛋，但不忘記小巨蛋，甚至是其前身的市立棒球場。

北捷遊憩公司總經理邱健吾也提到，後續小巨蛋也將啟動重置計畫更新軟硬體，要讓這座場館邁向國際化，一起再邁向下個十年。