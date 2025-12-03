逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此數據顯示，國內醫師人力配置，正面臨「醫師高齡化加速」、「主力醫師世代縮減」2大問題，若不及早因應，在國內少子化衝擊下，「年輕醫師進不來、資深醫師退不掉」窘境持續，恐加劇醫療量能不足風險。

據統計，60歲以上資深醫師占比25%，而30至39歲主力年輕醫師比率，則從28%下降至23%。50至59歲中生代醫師人數也逐步減少。洪子仁屌事，這表示支撐醫療現場重要人力正快速萎縮，而造成醫療人力結構扭曲主因之一，是急重症與內、外、婦、兒等主要臨床科別，長期受健保給付制度限制，讓年輕醫師投入醫療領域的意願下降。

洪子仁表示，過去10年內前述科別值班負荷重、責任風險高，而報酬相對不具競爭力，新生代醫師趨於卻步，急重症領域目前需依賴資深醫師支撐，不延後推修、維持高工時，也須負擔大量值班與高壓工作內容，導致年輕人進不來，資深醫師退不掉惡性循環，此外，年輕世代醫師，求學期間就接觸多元職涯選擇，已不再把臨床第一線視為唯一道路，更重視工作與生活平衡，是另一大原因。

高工時、高壓力科別無人投入，反觀眼科、耳鼻喉科、皮膚科、醫美等工作型態穩定、生活品質較佳領域，成為年輕醫師願意投入選項。洪子仁說，醫師高齡化與科別失衡「同時發生」，這導致各科別之間，人力分布失衡，他憂心，較多醫師集中在相對輕鬆、具商業特質科別，恐導致急重症、基層醫療缺口難以補足，惡化結構性問題。

洪子仁呼籲，政府應正視醫療人力板塊位移的問題，從制度面著手，包括調整健保給付、改善急重症與高壓科別的工作環境、提升留任誘因，並強化新生代醫師投入臨床的支持機制，唯有讓各科別達到相對均衡，「台灣才能避免面臨醫療量能流失的失落年代。」