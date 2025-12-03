快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

台研發億元罕藥納健保 醫界正反意見激辯

中央社／ 台北3日電

台灣研發罕病AADC基因治療，1劑新台幣1億元藥品納健保給付，各界吵翻天，有醫師認為台灣要先願意砸錢做基因治療，才可能掌有亞洲基因庫籌碼、進一步與國際藥廠談判與合作。

罕見疾病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」過去無藥可治，台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年開始研發AADC缺乏症基因治療藥物，後技轉給美國藥廠，衛生福利部中央健康保險署近期宣布自12月起將這項新藥納入給付，但1劑1億元新藥給付卻引發外界質疑。

其中作為反對方的胸腔內科醫師蘇一峰在臉書連續3天發了5篇貼文質疑，他認為，台灣出資研發、臨床試驗後，將成果技術轉移到美國公司，美國回頭高價天價賣給台灣1針1億元不打折，然後台灣大手一揮決定要大買特買13億元，患者打完針運動和智能發展仍異常。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇則是2度聲援，除了贊成ADDC新藥納入健保，讓功能產生進步，爭取有品質生命年限，他今天更提出另個觀點，就是台灣要願意砸錢做基因治療，才可能發揮優勢，掌握亞洲基因市場，「基因資料庫和基因治療是科技藍海。」

姜冠宇說，目前國際主流基因庫多以高加索人種為主，亞洲人種數據嚴重缺乏。對國際藥廠來說，台灣是進入亞洲基因市場最安全、法規最透明、數據品質最高的「門戶」，這可以是談判籌碼。台灣相較其他亞洲國家最大的優勢，是高品質的醫療數據與單一健保資料庫。

姜冠宇認為，基因治療藥物通常價格高昂，各國都必須設法因應。台灣可主動提出真實世界數據（Real-World Data、RWD）回饋機制，讓台灣不僅僅是買藥方，更提供藥廠上市後最珍貴的長期追蹤數據，特別是亞洲人種數據，「我們歷史上就是亞洲人的移民社會，最為豐富。」

姜冠宇以英國模式為例，英國基因定序資料庫被視為公共衛生資產，而非單純學術研究，建議台英建立合作關係，有助建立亞洲基因資料庫、擴大與全世界生技政策與建設合作；台灣對罕病應有更進一步金融機制，不能只是健保罕病基金專款，需研究台灣與國際藥廠議價如何取得利多。

新北市立土城醫院血液腫瘤科科主任吳教恩提到，罕藥貴是因研發成本固定的情況之下，使用病患人數極少，每名患者分攤成本自然飆高，這不是壞心、不是黑心，是商業現實與研發邏輯。健保願意給付是基於性命無價，罕病兒就算只是從無法抬頭到能坐起來，就能讓家庭看到希望。

吳教恩說，罕病市場小，成功機率低、成本高、回收期長，當時台灣沒有廠商願意承擔風險，自然只能技轉國外藥廠，「如果今天台灣自己做，賣到同樣的價格，那些說圖利外國的，會不會又變成說圖利本土廠商？」醫療議題不應該被陰謀論帶風向，台灣社會值得更成熟的討論。

基因 健保 醫師

延伸閱讀

申請退出健保目的外利用 NGO醫師資安專家居多

立院三讀通過！健保不再強制使用民眾個資 可選擇「退出使用」

健保資管條例三讀 危害國安最重關10年 民眾得退出資料利用

立院三讀 民眾得請求退出健保資料利用擅用將開罰

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。