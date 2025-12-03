半數國人陷肥胖危機 醫授「高纖維、高蛋白」飲食法

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，即使進行醫療減重，也要遵循高纖維、高蛋白飲食原則。圖／123RF
醫師提醒，即使進行醫療減重，也要遵循高纖維、高蛋白飲食原則。圖／123RF

國健署統計，台灣18歲以上國人過重率高達50.3%，近千萬人口面臨體重危機。許多人不是正在減肥，就是在減肥的路上！開業消化內科醫師鄭以勤表示，不論是時下流行的瘦瘦針，或是經評估後進行減重手術，所有醫療行為均為輔助，民眾需調整飲食習慣才是長久之道。

鄭以勤強調，如果是過重或病態性肥胖，施打瘦瘦針或減重手術後，都須攝取充足蛋白質以維持肌肉量。他建議挑選具有高纖、高蛋白特性的機能飲食，作為可持續的日常主食選項，如果兼具美味、不必委屈自己口慾的話更好，飲控完成度將能大大提升。

中華民國肥胖研究學會調查發現，逾4成民眾因缺乏意志力或難以克制食欲而中斷減重計畫。鄭以勤指出，肥胖原因95%以上源自生活形態累積，藥物或手術等醫療介入僅為輔助手段，最終目標是改變長期飲食行為，以達到健康、永久的減重效果，否則容易復胖。

鄭以勤強調，腸泌素等減重藥物雖能抑制食欲、腸胃蠕動，卻伴隨惡心、嘔吐、腹瀉或便秘等副作用。尤其若缺乏足夠蛋白質時，患者極可能因營養不良導致肌肉量流失，不僅復胖機會高，二次減重難度也大幅增加。另外，若進行極端飲食，當食欲被過度壓抑，恐會反彈成更加失控的「大食怪」。

市面上正流行機能食品，但普遍因口感問題，難以長期堅持。鄭以勤說，「高纖維、高蛋白」飲食有助於減重，蛋白質能增加飽足感、維持肌肉量；膳食纖維能維持更長時間的飽足感，還能穩定血糖。進食時可先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後是全穀類的主食，可幫助控制食量。

飲食習慣 蛋白質 減重

