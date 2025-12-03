快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

花蓮洪災賑助已撥逾9億 助2582戶重整家園

中央社／ 台北3日電

花蓮9月因馬太鞍堰塞湖溢流遭重創，賑災基金會啟動專案募款，總金額逼近新台幣14億元。衛福部公布最新賑助進度，累積撥款已超過9億元，慰問18名罹難者、助2582戶重整家園。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，居民財產損失慘重，更造成19死。

衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日到10月24日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。賑災基金會日前公布，募款金額共達新台幣13.9億元，總筆數超過31萬筆。

衛生福利部公布最新災後賑助進度表示，截至12月2日止，累計已撥付超過9億元。

其中包含，每人80萬元的死亡慰問金，已撥付18人共1444萬元。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐告訴中央社記者，另有1名死者家屬仍在進行申請程序中，近期已與家屬確認領受人順位，預計於本週內完成撥付。

衛福部表示，每戶5萬元的家園清理支持方案，已支應2582戶，共1億2910萬元；每戶20萬元的房屋修復暨家庭支持救助金，已支應2582戶，共5億1640萬元。上述6億5990萬元皆由賑災基金會專戶支應。此外，每戶10萬元的家園復原慰助金，亦已撥付2582戶，共2億5820萬元，由公務預算支應。

楊雅嵐說明，相關名冊由內政部國土署審核造冊，該署持續加速審查，將合格案件造冊送衛福部辦理撥款，協助受災戶家園復原。

衛福部也表示，謝謝每個守護花蓮的超人們，將持續對外公布災後賑助進度，讓善款流向清楚、透明，也讓每份心意真正走進災民的生活裡，成為他們日常裡最溫柔的依靠。

馬太鞍溪 衛福部 賑災基金會

延伸閱讀

光復災民怨中繼屋慢 國土署：月底完工、明年1月中前可入住

花蓮第4家合法露營場 壽豐「山度空間」通過審查

花蓮自觀區條例通過 銅門部落擬收費、接駁入慕谷慕魚護生態

馬太鞍溪災後重建預算三讀 花縣府籲中央開說明會

相關新聞

基隆汐止飲水汽油味找到原因了 環境部：國光客運保修廠已勒令停工

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油汙事件，基隆、新北汐止部分居民家中自來水更傳出汽油味。環境部與基隆市環保局合作，對八堵...

遭指汙染基隆抽水站自來水 國光客運保修廠說話了

基隆河八堵抽水站遭油汙汙染，影響基隆及新北汐止地區用水，環境部今指水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已...

網傳高齡者須趕年底換照？彰化監理站澄清傳言 新制明年5月上路

公路局將於明年5月起實施高齡駕駛換照分級關懷新制，但近期網路流傳「明年元旦起，高齡換照年齡下修至70歲；趁今年底前換照可...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

全聯台灣鯛動物用藥超標 食藥署回應：跨部會通報、回收逾366公斤

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出依法不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。衛福部食藥署今首度回應，截至...

LINE Pay Money上線、網求「台灣LINE Pay支援日本付款」！官方1句話見端倪

LINE Pay Money將在今日12月3日下午3點上線，聯合新聞網《科技玩家》整理LINE Pay、LINE Pay Money和一卡通iPASS MONEY之間的關係，另外更多網友敲碗，台灣LINE Pay是否也可趁此時可比照韓國、泰國一樣，支援日本付款、完成「最後一哩路」呢？對此LINE Pay向《科技玩家》回應見端倪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。