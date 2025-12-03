400公尺救不回命…退休校長殞落玉山後四峰 玉管處揭4大保命關鍵

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員尋人時，研商如何搜救畫面。圖／讀者提供

玉山後四峰再傳憾事。62歲郭姓退休校長落隊失聯4天後，於12月1日上午被登山客發現倒臥圓峰山屋下方樹叢，已明顯死亡。同行蔡姓領隊當日抵達山屋後休息近2小時才尋人，又在距離遺體僅400公尺處折返，疑錯失救援時機。玉管處提醒，冬季高山風險高，領隊管理、行進原則、避免摸黑失溫及認清後四峰難度，是四大保命關鍵。

郭姓退休校長與6名團員於11月27日前往玉山後四峰攀登，經高雄桃源區鹿山路線時，因郭男腳程較慢逐漸落隊。登山團前往玉山南側圓峰山屋，蔡姓領隊下午6點抵達山屋後，先休息近2小時，晚間8點才在其他隊伍提醒下展開搜尋；但山區入夜後天候轉差，他在距離郭男後來被發現的位置僅約400公尺處便折返。

高雄市消防局11月28日凌晨接獲通報後，與南投縣消防局、玉管處、保七總隊及旗美義消分隊共同組成30人搜救隊，四天來持續以無人機、繩索下切及地面搜索方式擴大搜尋，並於29日及30日申請直升機協助運補，但均未找到失聯者。

12月1日上午約7點多，孫姓登山客在圓峰山屋下方矮木樹叢間發現疑似有人倒臥，趨前查看才確認為郭男，已明顯死亡。救難隊將遺體抬回山屋，後續再協助運下山。

玉管處表示，玉山後四峰以地形陡峭、海拔高、路程長著稱，其中鹿山路段屬「先降後升」型，體能消耗巨大，有「去得了、回不來」的風險。若隊伍行進間距拉大、隊員落單，加上入夜後低溫與風寒效應，極易引發迷途與失溫。

玉管處表示，近期高山已進入冰凍期，提醒山友務必牢記四項保命關鍵：

一、慎選領隊與隊友

領隊須隨時掌握隊伍狀況、能應變突發狀況，並在隊員落隊、高山症或緊急事故發生時立即處置與通報；登山屬團隊行動，建議勿與不熟悉者隨意組隊。

二、遵守團隊行進原則

隊伍不可脫隊、不可逞強，腳程快者不可把隊伍拉長；腳程慢或身體不適者若落隊，必須有人陪同，並隨時自評體能、必要時果斷回撤。

三、高山風險管理：避免摸黑與失溫

冬季高山常出現結冰，氣溫低到個位數，摸黑將大幅增加迷途與失溫風險。山友須多層次穿著、保持衣物乾燥，並攜帶保暖衣物及足夠熱量。

四、認清玉山後四峰非親民路線

後四峰路況複雜、地形崎嶇，山友務必下載離線地圖與具備導航能力，尤其鹿山段更需嚴守體能與時間管理，避免在日落後仍於高山行走。

玉管處呼籲，冬季登山務必敬畏山域風險，確實做好團隊管理與裝備準備，避免遺憾再次發生。

新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員將他遺體運下山。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員搭機搜救畫面。圖／讀者提供
新北市郭姓退休校長登玉山後四峰失聯4天，被發現他倒臥樹叢已死亡，救難人員搭機搜救畫面。圖／讀者提供

