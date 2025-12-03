快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

12年2度羊水栓塞！同一醫療團隊再救同一母 嘉市聖馬上演生命奇蹟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供

有名林姓產婦12年前到嘉義市聖馬爾定醫院首次生產時，突發極罕見的「羊水栓塞」，心跳一度停止、血壓測不到，命懸一線。當時院內婦產科醫師李凱恩、麻醉科醫師儲寧瑋與心臟內科、加護病房等團隊合力搶救，最終將她從鬼門關拉回。康復後的她始終心懷感激，今年懷第二胎時，仍選擇回到聖馬爾定迎接新生命。

未料在第二胎生產過程中，寶寶娩出後她又突然意識喪失、血壓測不到，院內立即判定是羊水栓塞再度發作。醫療團隊第一時間啟動應變程序，進行高品質 CPR、藥物治療及多項緊急處置，歷時4個多小時全力急救，最終成功恢復心跳與呼吸，並在加護病房的細心照護下逐步穩定恢復。

令人動容的是，這2次生死交關的時刻，主治醫師與核心急救成員竟是同一組團隊。婦產科醫師李凱恩指出，羊水栓塞發生率僅約兩萬至五萬分之一，且幾乎無法預測，發作後往往在短短幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此團隊反應速度與默契至關重要。麻醉科主任儲寧瑋表示，得知患者正是12年前曾照護的產婦時，他毫不猶豫投入搶救，與從陽明醫學系開始一路並肩至今的老同學合作，共同把握黃金時間救回兩條生命。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，能夠2度守護同一名母親，是醫療團隊最大的感動與榮耀；院方特別舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。她強調，醫療安全是醫院永續的核心價值，未來將持續以 Tender Loving Care 的精神精進醫療品質，提供最安心的人性化照護。

嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，並送上蛋糕與二寶照片，見證這段珍貴的生命旅程。圖／聖馬爾定醫院提供

醫師 婦產科醫 團隊

延伸閱讀

2025縣市幸福大調查／嘉市 市政向前再「加一」

2025縣市幸福大調查／嘉市施政滿意度 蟬聯冠軍

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

相關新聞

全聯鯛魚排禁藥風波 供應商口湖漁類生產合作社SGS複驗結果「未檢出」

針對全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出動物用藥殘留一事，供貨源頭雲林縣口湖漁類生產合作社12月2日於官...

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

新竹馬偕紀念醫院急診醫學科資深主治醫師白永嘉於臉書PO出一張照片，只見系統上寫下「重大訊息通報！此患者為欠帳問題，請注意...

蘇丹紅化妝品吹哨者…食藥署長學弟曝光 他還原過程：亞洲僅台積極清查

日前我國爆發史上第一次蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署循線追查，發現新加坡原料業者「Campo Research」紅色複方原...

全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸...

氣溫溜滑梯愈晚愈冷 氣象署：中部以北今晚明晨低溫14、15度

中央氣象署資深預報員朱美霖上午指出，今天到周五受第一波東北季風影響，北台灣及中部一帶今天氣溫偏涼，氣溫一路下降，今晚到明...

逾60歲高齡醫比率攀升至25% 專家：年輕醫進不來、資深醫退不了成隱憂

醫師公會全聯會統計，2015至2024年間，60歲以上資深醫師，已從過去18%攀升至25％，台灣醫務管理學會理事長洪子仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。