山羌最愛社交？林業署公布棲地照片 瘋狂搶鏡萌樣曝光

林業及自然保育署在嘉南地區設紅外線相機監測野生動物，今年拍攝超過45萬張珍貴相片。研究團隊發現，其中以「山羌」出鏡率最高，與藍腹鷴、長吻松鼠等野生動物同框，可說是「社交王」，另還記錄到台灣黑熊、穿山甲等7種保育類野生動物。

研究團隊指出，在所有記錄到兩種以上野生動物同時入鏡的畫面中，「山羌」出現頻率最高，藍腹鷴、長吻松鼠照片都能看到山羌，幾乎成為與其他動物共同出現的「同框王」，這種高頻率「社交」或「共域」現象，顯示山羌棲地利用狀況良好和食物鏈穩定。

林業署嘉義分署表示，監測地區拍攝到超過24種哺乳動物，其中還有台灣黑熊、穿山甲、臺灣水鹿、臺灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種保育類動物。監測相片記錄多種哺乳類與鳥類的互動細節，包括台灣水鹿洗泥浴、山羌交配、台灣野兔取食外來種蔓澤蘭。