山羌最愛社交？林業署公布棲地照片 瘋狂搶鏡萌樣曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
白頭鶇攤開羽翼曬太陽，是維持羽毛健康的行為。圖／林業署嘉義分署提供
林業及自然保育署在嘉南地區設紅外線相機監測野生動物，今年拍攝超過45萬張珍貴相片。研究團隊發現，其中以「山羌」出鏡率最高，與藍腹鷴、長吻松鼠等野生動物同框，可說是「社交王」，另還記錄到台灣黑熊、穿山甲等7種保育類野生動物

研究團隊指出，在所有記錄到兩種以上野生動物同時入鏡的畫面中，「山羌」出現頻率最高，藍腹鷴、長吻松鼠照片都能看到山羌，幾乎成為與其他動物共同出現的「同框王」，這種高頻率「社交」或「共域」現象，顯示山羌棲地利用狀況良好和食物鏈穩定。

林業署嘉義分署表示，監測地區拍攝到超過24種哺乳動物，其中還有台灣黑熊、穿山甲、臺灣水鹿、臺灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂及麝香貓等7種保育類動物。監測相片記錄多種哺乳類與鳥類的互動細節，包括台灣水鹿洗泥浴、山羌交配、台灣野兔取食外來種蔓澤蘭。

林業署嘉義分署指出，監測野生動物活動熱點與棲地利用情形，有助於掌握數量變化、族群分布，提供保育策略執行與科學管理參考，目前蒐集到的紅外線相片及分析資料已彙整至共享資料庫，可至台灣自動相機資訊系統或台灣生物多樣性資訊機構查詢。

黃喉貂矯健步伐，成群在山林間探索。圖／林業署嘉義分署提供
山羌與長吻松鼠同時出現在鏡頭內，形成「大個子與小精靈」的友好同框。圖／林業署嘉義分署提供
鹿林山野生動物重要棲息地記錄到正在巡視領地的台灣黑熊。圖／林業署嘉義分署提供
台灣野豬親子在山林間覓食。圖／林業署嘉義分署提供
山羌與藍腹鷴同框出境，研究團隊發現高頻率與其他野生動物同框。圖／林業署嘉義分署提供
紅外線相機捕捉到臺灣野兔食用外來種蔓澤蘭，意外化身為生態清道夫。圖／林業署嘉義分署提供
嘉南野生動物現蹤45萬張，山羌意外成「同框王」，山羌交配行為也見證棲地健全。圖／林業署嘉義分署提供
山羌 台灣黑熊 保育類野生動物

