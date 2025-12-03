母乳最好！ 全台共139家母嬰親善醫院、逾4000處哺集乳室

要不要讓小孩喝母乳？是產後媽媽最大的壓力，擔心泌乳量不夠、脹奶乳腺炎、身材走樣、睡眠不足等。國健署長沈靜芬表示，中央推動母嬰親善政策，鼓勵多餵母乳，不過也尊重每一位女性的自主權，關心媽媽的心理狀態，確保在育兒過程中也能「母嬰共好」。

沈靜芬說，母乳哺育不是每一個媽媽都順利，過程中常見脹奶、塞奶、乳腺炎，其原因可能是母乳衛教不足。自民國90年開始推動母嬰親善醫療院所認證制度，為創造母乳哺育成為常規的醫療照顧環境，迄今共有139家母嬰親善醫院。而近幾年AI熱門，協助第一線的產婦支持，守護母嬰安全。

沈靜芬強調，尊重媽媽哺乳意願，母嬰親善醫院的制度可依個別需要提供衛教、陪伴與支持，是營造母乳哺育支持環境不可或缺的關鍵。目前每10個孩子中，就有7人在母嬰親善醫療院所出生，只要在住院期間學到正確的哺乳方式，母乳哺餵成功率就會大幅提升。

除了139家母嬰親善醫療院所，銜接到出院後，甚至回到職場、日常生活，全台共有超過4000處哺集乳室，從百貨、大眾運輸到特定公營場所、車站、航空站、企業大樓都有，保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，國健署也提供「哺集乳室地圖」提供查詢，提高公共場域哺乳可近性。

另外，今年5月1日起，由政府公費補助的產後健康照護服務，將現有預防保健之產前健康照護延伸至產後，由專業醫師或助產人員為媽咪提供生理量測、疾病與身體機能評估、產後生活型態及生育之諮詢等。沈靜芬表示，新政策預計今年底前受惠人數約6萬至8萬人之間，目前共有7萬多人使用。

沈靜芬說，產後健康照護服務中，運用「愛丁堡產後憂鬱症評量」，幫助產後媽媽自我評估情緒狀況，及早發現並尋求協助。從產前到產後以及哺乳期，國健署提供全方位的支持系統，「只要民眾願意生，政府一定全力給予支持。」

國健署攜手全台139家母嬰親善醫院，推動支持哺乳的友善環境，今日舉辦「114年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚19家績優院所，肯定其努力成果。獲獎醫療院所除以跨團隊合作為基礎，更導入智慧化工具，結合專業關懷巧妙融合於臨床服務中，依母親的個別需求提供彈性支持。