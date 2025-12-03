聽新聞
新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締
為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起正式啟用，全面遏止汽機車違規闖入，保障市民在河濱休憩、騎乘自行車的安全環境。
高灘處處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休閒的重要場域，為因應違規車輛時常出沒的熱點，經滾動式檢討後，今年在新店區親情河濱人行步道、蘆洲區蘆堤2號陸橋、三重區忠孝碼頭自行車道、中和區遠雄左岸陸橋、土城區人工濕地自行車道新增5處車牌辨識系統。此外，也同步取消2處車阻，方便民眾通行，希望透過科技執法提升管理效率，減少車輛闖入造成的危險。
為打造安全遊憩環境，高灌處與警察局交通大隊持續聯合取締，今年1月至9月已開罰約3,225件，均依道交條例第60條第2項第3款規定，處900至1,800元罰鍰。
黃裕斌指出，河濱公園人潮眾多，以自行車與行人為主要使用者，園區目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自115年1月1日起，科技執法除取締違規汽機車外，微電車闖入也將同步裁罰，依道交條例第73條第1項第2款罰300至1,200元。他呼籲民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰，「傷了荷包更不值得」。
