初判非油汙染元凶 謝國樑率隊查獲正方倉儲汙染基隆河將開罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影

基隆河八堵抽水站原水抽到油汙造成基隆、汐止逾15萬戶自來水用水油汙染事件，昨晚查獲疑似汙染源頭，今天實勘開挖碇內大排底泥並採樣送驗，市長謝國樑率隊查獲上游正方倉儲排放，但初判和11月27日的自來水油汙染沒有直接關係，因仍汙染基隆河將開罰，謝說「真正的元凶是誰非常重要，一定要水落石出。」

目前從基隆河觀察到的疑似汙染物呈油狀乳化白化外觀，仍持續存在，尚未完全消散。昨晚水公司、市府等相關單位查獲疑似汙染源頭，實勘碇內地區源遠路102巷大排油汙，今在碇內設前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變。

環保局長馬仲豪說，昨天水公司通報，福安宮碇內大排有大量白色汙染物，昨晚市府循線沿著河道巡檢，在晚間6時40分在一處涵洞發現大面積汙水，昨晚7時15分在正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體。

馬仲豪表示，今天上午9時市長謝國樑率隊再度到正方倉儲現場，確認汙染物是從正方排出，汙染事實明確，將依水汙染防治法30條，裁罰3到300萬，預計下午會開出相關懲處。但初判應該不是11月27日的汙染源，不過確切結果，還有待最後第三方專業機構的檢驗報告出來。

謝國樑說，今天查獲正方倉儲的汙染行為，初判和11月27日的自來水油汙染目前看不出來有直接關係，但仍汙染基隆河，還是要裁罰及移送。

謝國樑表示，上月油汙染的元凶，始作俑者目前仍在調查中，今天下午工務處會與環境部的幾個專家討論，部長彭啟明昨表示會派團隊和市府討論，最後的行為人是誰不能由地方政府單方面判定，可能的對象市府都已有採驗，但因滋事體大，需中央和地方進一步確認，元凶絕對會依水汙法最高可罰到2千萬，而且還有刑事責任，一定會追查下去，真正的元凶是誰非常重要，一定要水落石出。

基隆市府工務處長簡翊哲表示，碇內大排的汙泥，今天調派挖土機到現場開挖河中土泥，目標是希望1到2天內連夜趕工，將40公尺長、1公尺深的碇內大排的汙染排除，回復到比較乾淨的環境情況，如果水公司水質檢驗合格，就可以讓基隆河可以取水，暖暖淨水廠就可以進水，讓暖暖及仁愛區高地供水無虞。

立委林沛祥說，水公司要盡全力保證未來供水的質和量，讓基隆人有安全且足夠的飲用水，未來要把共水的量補助，不只是市政府努力，中央也要介入協助處理。

碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
市長謝國樑（左二）今天說，「油汙染真正的元凶是誰非常重要，一定要水落石出。」記者游明煌／攝影
市長謝國樑（左二）今天說，「油汙染真正的元凶是誰非常重要，一定要水落石出。」記者游明煌／攝影
市府及水公司今天實勘開挖碇內大排底泥並採樣送驗。記者游明煌／攝影
市府及水公司今天實勘開挖碇內大排底泥並採樣送驗。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影
碇內大排的汙泥，今天市府調派挖土機到現場開挖河中土泥。記者游明煌／攝影

謝國樑 水公司 基隆

