全聯鯛魚排禁藥風波 供應商口湖漁類生產合作社SGS複驗結果「未檢出」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
口湖漁類生產合作社將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。圖／口湖漁類生產合作社提供
口湖漁類生產合作社將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。圖／口湖漁類生產合作社提供

針對全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出動物用藥殘留一事，供貨源頭雲林縣口湖漁類生產合作社12月2日於官網發出澄清聲明，內容指出，經主動將同批次留樣產品送交第三方公正單位SGS進行複驗，結果確認為「未檢出」，與衛生局抽驗結果出現落差，目前已將相關報告轉交雲林縣衛生局釐清。

回顧整起事件，高雄市衛生局日前在全聯路竹中正分公司抽驗效期為2027年9月16日的鯛魚排，檢出不得使用的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，導致全聯採取預防性全面下架措施。然而，合作社強調，該社長期落實「SGS逐批送驗」機制，所有台灣鯛原料在捕撈、宰殺前均已依法檢驗通過後才進入加工流程。

為消除外界疑慮，合作社除送驗同批次留樣品外，亦隨機抽驗不同批號商品，12月2日出爐的最新SGS報告均顯示無檢出藥物殘留。合作社重申，將持續與主管機關保持密切聯繫，並公開透明揭露後續檢驗資訊，以最高標準捍衛食品安全全，確保消費者權益。

高雄市 衛生局 抽驗

