患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新竹馬偕紀念醫院急診醫學科資深主治醫師白永嘉於臉書PO出一張照片，只見系統上寫下「重大訊息通報！此患者為欠帳問題，請注意通報訊息」，白永嘉指出，再怎麼對醫院欠債的病人，只要送來急診，即使電腦跳出重大訊息通報，重症就是急診的VIP，必須認真處理到底。

白永嘉說，明知道他沒辦法付錢，還是會協助做許多的檢查和治療，給的藥也是最好的因為他的病夠嚴重，重症病人都是急診的VIP，即使他沒有錢、即使台灣的健保已經這麼便宜。

有民眾留言表示，「我以為會註記暴力或是可能有高風險病症的狀況，原來還有這種的，醫者難為，只能在有限範圍內給予治療了，但住院櫃檯應該不愛這種呆帳，有去無回，但老闆會追這種虧損阿」、「急診最討厭的就是喝酒醉以及吸毒的，講話很大聲無理取鬧，有些還會動手動腳」、「中國大陸要先繳錢才會救人，台灣人民真的要珍惜我們這麼好又這麼善良的醫師及醫療團隊」、「需要捐款嗎？還是哪裡可以捐？總不能讓醫院每次都負擔，這種應該是大家社會一起負擔的，如果您醫院有捐款帳號，請讓我們略表心意」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

醫師 病人 捐款

