蘇丹紅化妝品吹哨者…食藥署長學弟曝光 他還原過程：亞洲僅台積極清查

日前我國爆發史上第一次蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署循線追查，發現新加坡原料業者「Campo Research」紅色複方原料惡意添加蘇丹紅，波及全台12家業者。食藥署長姜至剛在立法院表示，該案是一位任職皮膚科醫師的學弟示警，才即時啟動調查，而這位學弟正是曾任職台大醫院的開業皮膚科名醫邱品齊。他受訪還原全案揭發過程，源自一則中國大陸自媒體影音。

10月19日大陸自媒體經營者「老爸評測」發布一則影音，稱在化妝品中檢測出蘇丹紅，20日新聞在大陸廣為流傳。邱品齊說，國內化妝品專業人員，包括產業界人士、學者等組成的群組，21日開始出現熱烈討論，雖然留意到蘇丹紅化妝品訊息，但若要了解多少業者誤用疑慮原料，必須啟動清查，國內部分業者，在發現消息後，22日就已開始自主清查產品是否已遭波及。

邱品齊表示，國內化妝品群組之所以掌握消息，是因為部分化妝品從業人員，與大陸有所往來，並擔任品牌諮詢顧問角色，因此消息才能快速流通，不過，要了解國內業者受影響程度，有哪些成分需要注意等，光靠民間力量難以完成，需由食藥署透過化妝品登錄資料庫，才能有效率的全面清查，他於是在24日向姜至剛提醒，並建議可設法追查。

國內化妝品採登錄機制前，政府不容易掌握廠商原料使用情形。邱品齊說，化妝品成分強制登錄後，食藥署較容易掌握哪些業者可能受影響，本次案件即是透過資料庫快速掌握，但礙於過去針對蘇丹紅，國內只有食品檢測方法，化妝品劑型多樣，不如食品單純，要溶解出微量色素加以分析，難度較高，為此，食藥署迅速擬定出化妝品蘇丹紅檢驗方法，並確認含量極高，是業者蓄意添加。

遭惡意摻入蘇丹紅的「紅色複方」原料來自新加坡業者，邱品齊說，業者宣稱這批原料為「植物性著色劑」，卻被摻入蘇丹紅規避檢驗，且廠商雖登記於新加坡，但其產品原料可能來自印度，究竟是這批原始原料就被摻偽，還是新加坡業者在製程中蓄意添加，有待追查確認。國內廠商雖有自主檢驗意願，但礙於檢測方法，部分業者產品，一度遭誤判，驗不出蘇丹色素。

邱品齊說，本次蘇丹紅化妝品案，在大陸最先爆發，且有廠商自主下架，其餘亞洲國家，「僅台灣最積極」，建立檢測方法，並大致掌握國內業者有哪些產品有所風險，國內官方、民間雖展現合作讓化妝品環境更好的決心，但仍會遇到刻意違法廠商，如何從源頭管理，至市場監控均落實把關，需各界共同努力，針對無辜遭包及的國內業者，建議政府設法協助跨海求償。