中油三接工程遭指浮報預算 台灣世曦：配合調查
中油三接工程疑涉浮報工程預算，台北地檢署昨天約談中油、台灣世曦等公司採購相關主管、人員，訊後均請回。台灣世曦今天表示，全力配合調查，並請外界不應沒有根據揣編案情。
檢調獲報，中油三接工程涉及浮報工程預算，台北地檢署為保全證據，昨天指揮調查局、廉政署兵分11路搜索，並約談中油、台灣世曦等公司採購相關主管、人員共13人，訊後均請回。
對此，台灣世曦今天發布聲明表示，昨天檢調單位至台灣世曦進行搜索與傳訊員工，台灣世曦均全力配合，目前員工訊後「皆獲無保請回」，並請各界不應沒有根據揣編案情，妨礙司法進行。
台灣世曦說，恪守專業倫理，尊重司法調查程序，未來檢調如對本案尚有任何疑義需調取資料，皆會主動、全面配合提供必要協助，亦期盼透過司法公正調查，盡快徹底釐清外界疑慮。
台灣世曦指出，目前營運及各項業務推動不受影響，將持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。
有媒體報導，取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程原先預算僅約新台幣94億元，但在短時間內竟歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。當事人錄音中暗示中油方面主導抬價。最終由特定營造股份有限公司以「最有利標」取得工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言