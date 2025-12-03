快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局日前到全聯門市稽查台灣鯛魚排下架情形。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局日前到全聯門市稽查台灣鯛魚排下架情形。圖／雲林縣衛生局提供

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，來源為雲林縣，供貨的合作社自行將留樣送驗結果未檢出，將申請複驗。雲林地檢署今表示，已立案調查釐清為何驗出禁藥。

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出禁藥「恩氟喹林羧酸」（enrofloxacin）」0.028ppm，該批鯛魚排的加工廠及養殖場都位於雲林，全聯進貨1.5萬多包，已賣出1.3萬多包。

供應該批台灣鯛的口湖漁類生產合作社昨天發聲明，指自主將同批貨源料留樣送第三方單位SGS複驗報告，結果均未檢出動物用藥殘留，今天將向高雄市衛生局申請複驗。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今表示，全案已立案調查。雲林縣衛生局長曾春美表示，針對被檢出的台灣鯛產品已進行溯源處理，對於業者自主管理態度予以肯定，廠商提供的資料將會存參，後續會加強抽驗。縣府農業處長魏勝德說，縣府第一時間已針對養殖池進行移動管制，並已採集池水、底土、魚體、飼料檢體送驗，報告下周出爐。

口湖漁類生產合作社昨天發聲明，指自主將同批貨源料留樣送第三方單位SGS複驗報告，結果均未檢出動物用藥殘留，今天將向高雄市衛生局申請複驗。記者陳雅玲／翻攝
口湖漁類生產合作社昨天發聲明，指自主將同批貨源料留樣送第三方單位SGS複驗報告，結果均未檢出動物用藥殘留，今天將向高雄市衛生局申請複驗。記者陳雅玲／翻攝

高雄市 雲林 衛生局

延伸閱讀

影／台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

整理包／毒鯛魚風暴！買到吃到怎麼辦？禁藥殘留原因、退貨、自救一次看懂

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

台灣人狂挺！LOPIA爆紅卻尷尬 總經理籲：勿攻擊其他超市 盼共存共榮

相關新聞

全聯鯛魚排禁藥風波 供應商口湖漁類生產合作社SGS複驗結果「未檢出」

針對全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前遭高雄市衛生局檢出動物用藥殘留一事，供貨源頭雲林縣口湖漁類生產合作社12月2日於官...

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

新竹馬偕紀念醫院急診醫學科資深主治醫師白永嘉於臉書PO出一張照片，只見系統上寫下「重大訊息通報！此患者為欠帳問題，請注意...

蘇丹紅化妝品吹哨者…食藥署長學弟曝光 他還原過程：亞洲僅台積極清查

日前我國爆發史上第一次蘇丹紅化妝品案，衛福部食藥署循線追查，發現新加坡原料業者「Campo Research」紅色複方原...

全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸...

氣溫溜滑梯愈晚愈冷 氣象署：中部以北今晚明晨低溫14、15度

中央氣象署資深預報員朱美霖上午指出，今天到周五受第一波東北季風影響，北台灣及中部一帶今天氣溫偏涼，氣溫一路下降，今晚到明...

吃飽後想睡是一種「幸福感」？ 醫揭「暈碳」真相：替胰臟捏把冷汗

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，許多人以為吃飽後想睡是一種「幸福感」，但其實這可能是俗稱「暈碳」的現象，而背後代表的並非滿足，而是身體正在啟動脂肪儲存模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。