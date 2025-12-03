聽新聞
全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！
高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，來源為雲林縣，供貨的合作社自行將留樣送驗結果未檢出，將申請複驗。雲林地檢署今表示，已立案調查釐清為何驗出禁藥。
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出禁藥「恩氟喹林羧酸」（enrofloxacin）」0.028ppm，該批鯛魚排的加工廠及養殖場都位於雲林，全聯進貨1.5萬多包，已賣出1.3萬多包。
供應該批台灣鯛的口湖漁類生產合作社昨天發聲明，指自主將同批貨源料留樣送第三方單位SGS複驗報告，結果均未檢出動物用藥殘留，今天將向高雄市衛生局申請複驗。
雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今表示，全案已立案調查。雲林縣衛生局長曾春美表示，針對被檢出的台灣鯛產品已進行溯源處理，對於業者自主管理態度予以肯定，廠商提供的資料將會存參，後續會加強抽驗。縣府農業處長魏勝德說，縣府第一時間已針對養殖池進行移動管制，並已採集池水、底土、魚體、飼料檢體送驗，報告下周出爐。
