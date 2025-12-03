全聯台灣鯛被驗出禁藥 雲林地檢署立案要查了！

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，來源為雲林縣，供貨的合作社自行將留樣送驗結果未檢出，將申請複驗。雲林地檢署今表示，已立案調查釐清為何驗出禁藥。

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出禁藥「恩氟喹林羧酸」（enrofloxacin）」0.028ppm，該批鯛魚排的加工廠及養殖場都位於雲林，全聯進貨1.5萬多包，已賣出1.3萬多包。

供應該批台灣鯛的口湖漁類生產合作社昨天發聲明，指自主將同批貨源料留樣送第三方單位SGS複驗報告，結果均未檢出動物用藥殘留，今天將向高雄市衛生局申請複驗。