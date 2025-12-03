氣溫溜滑梯愈晚愈冷 氣象署：中部以北今晚明晨低溫14、15度

中央氣象署資深預報員朱美霖上午指出，今天到周五受第一波東北季風影響，北台灣及中部一帶今天氣溫偏涼，氣溫一路下降，今晚到明晨是這波最冷的時間，中部以北約14、15度；明後兩天仍偏涼、偏冷。周六、周日氣溫回升明顯，但早晚溫差大。下周一、二再受另一波東北季風增強影響。

朱美霖指出，今天北部、東北部及花蓮降雨比較持續，山區及東南部也有零星降雨；高山可能有零星降雪、易結冰。周四、周五北東偶雨，周四山區零星雨。周六及周日晴到多雲，迎風面北東零星雨。下周一及周二受另一波東北季風影響，降雨稍增，北東偶雨。

溫度方面，朱美霖指出，今天中部白天20度上下，北部氣溫測一路下降，今晚到明晨最冷，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他各地約16-18度。周六、日氣溫逐漸回溫，白天高溫可達23-25度或以上，但早晚偏涼、日夜溫差大。下周一、二再受東北季風影響，北台灣白天氣溫大約下降1-2度，北台灣整天偏涼到舒適。