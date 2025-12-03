吃飽後想睡是一種「幸福感」？ 醫揭「暈碳」真相：替胰臟捏把冷汗

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，許多人以為吃飽後想睡是一種「幸福感」，但其實這可能是俗稱「暈碳」的現象，而背後代表的並非滿足，而是身體正在啟動脂肪儲存模式。

蕭捷健提到，有網友表示「32歲只暈碳」，讓他哭笑不得，但也替對方的胰臟捏把冷汗。許多人為了減肥刻意不碰澱粉，或空腹過久後一次大量進食，使血糖大幅波動，導致胰島素分泌暴增，形成所謂的「血糖雲霄飛車」。

蕭捷健解釋，當血糖在短時間內急速升高，胰臟會「驚慌」地釋出大量胰島素以調節血糖。能量被快速存入脂肪細胞，等於把多餘熱量「存進肚子、大腿的倉庫」。接著因胰島素強力作用，血糖又會突然下降，讓人感到想睡、無力、手抖，便是「暈碳」的典型表現。他強調，這並非單純吃飽想休息，而是身體在經歷「暴衝後暴跌」的代謝壓力，更會讓人下一餐變得更餓，也容易導致囤積脂肪。

為避免血糖劇烈波動，蕭捷健提出「好好吃碳水」的三項原則，強調不必、也不該完全戒除澱粉：

給碳水穿防彈衣：澱粉前先吃蛋白質與蔬菜，能減緩血糖上升速度。

挑選慢消化碳水：優先選擇地瓜、糙米、燕麥等原型食物，避免白飯、白麵條等精製澱粉。

總量控制、分散攝取：一日分次攝取碳水能維持穩定血糖，避免「一餐爆碳」後昏沈。

他也建議民眾可參考「碳水循環」的方式調整飲食。他強調，「會暈碳，是身體在抗議你對它太極端」。若能適量攝取並選對種類，反而有助身體穩定燃脂。

蕭捷健最後提醒，若吃完飯後精神良好、不昏沈，就代表這餐的碳水吃得正確，也減少讓脂肪「賴在身上」的機會。