快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

吃飽後想睡是一種「幸福感」？ 醫揭「暈碳」真相：替胰臟捏把冷汗

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，許多人以為吃飽後想睡是一種「幸福感」，但其實這可能是俗稱「暈碳」的現象，而背後代表的並非滿足，而是身體正在啟動脂肪儲存模式。

蕭捷健提到，有網友表示「32歲只暈碳」，讓他哭笑不得，但也替對方的胰臟捏把冷汗。許多人為了減肥刻意不碰澱粉，或空腹過久後一次大量進食，使血糖大幅波動，導致胰島素分泌暴增，形成所謂的「血糖雲霄飛車」。

蕭捷健解釋，當血糖在短時間內急速升高，胰臟會「驚慌」地釋出大量胰島素以調節血糖。能量被快速存入脂肪細胞，等於把多餘熱量「存進肚子、大腿的倉庫」。接著因胰島素強力作用，血糖又會突然下降，讓人感到想睡、無力、手抖，便是「暈碳」的典型表現。他強調，這並非單純吃飽想休息，而是身體在經歷「暴衝後暴跌」的代謝壓力，更會讓人下一餐變得更餓，也容易導致囤積脂肪。

為避免血糖劇烈波動，蕭捷健提出「好好吃碳水」的三項原則，強調不必、也不該完全戒除澱粉：

給碳水穿防彈衣：澱粉前先吃蛋白質與蔬菜，能減緩血糖上升速度。

挑選慢消化碳水：優先選擇地瓜、糙米、燕麥等原型食物，避免白飯、白麵條等精製澱粉。

總量控制、分散攝取：一日分次攝取碳水能維持穩定血糖，避免「一餐爆碳」後昏沈。

他也建議民眾可參考「碳水循環」的方式調整飲食。他強調，「會暈碳，是身體在抗議你對它太極端」。若能適量攝取並選對種類，反而有助身體穩定燃脂。

蕭捷健最後提醒，若吃完飯後精神良好、不昏沈，就代表這餐的碳水吃得正確，也減少讓脂肪「賴在身上」的機會。

血糖 蛋白質 脂肪 胰島素 減重

延伸閱讀

一表看明星國中「建北錄取率」 律師曝昔日代價大：被老師打到心理創傷

咖啡喝錯會出事！醫曝3習慣恐讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

春水堂誤用清潔劑沖茶！醫揭常犯的「最致命錯誤」：3招防中毒

相關新聞

影／台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架，供應商「口湖漁類生產合作社」將同...

立法院今逐條審查外送員專法 工會盼順利三讀「2026成外送元年」

勞動部日前預告外送員專法草案，衛環委員會今也進行逐條審查，外送工會表示，專法是為產業三方都能在更健康環境中運作，透明的費...

斷食善終引論戰⋯安寧護理學會聲明：非照護標準、不該以死亡回應苦難

近期因斷食善終倡議者、台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，於臉書分享協助一名重度身障、臥床多年病人父母為其斷食善終過程，讓該議...

吃飽後想睡是一種「幸福感」？ 醫揭「暈碳」真相：替胰臟捏把冷汗

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，許多人以為吃飽後想睡是一種「幸福感」，但其實這可能是俗稱「暈碳」的現象，而背後代表的並非滿足，而是身體正在啟動脂肪儲存模式。

走法錯誤讓身體誤會！走路時間比步數更關鍵 醫：健康差距達5倍

張家銘今（3）日在臉書粉專發文指出，最新研究顯示「走路怎麼走」比「走多少步」更能決定健康效果。該研究發表於2025年的《內科年鑑》（Annals of Internal Medicine），追蹤超過3萬名受試者長達2年，結果顯示：步數相近，但走路方式不同，健康差距竟可達五倍以上。

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

新竹馬偕紀念醫院急診醫學科資深主治醫師白永嘉於臉書PO出一張照片，只見系統上寫下「重大訊息通報！此患者為欠帳問題，請注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。