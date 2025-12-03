桃機三航廈北登機廊廳月底啟用 廉政平台跨部會單位把關

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
北登機廊廳試營運期間，邀集法務部廉政署、台灣桃園地檢署等跨機關代表實地參訪，確保工程品質與廉潔。圖／機場公司提供
北登機廊廳試營運期間，邀集法務部廉政署、台灣桃園地檢署等跨機關代表實地參訪，確保工程品質與廉潔。圖／機場公司提供

為確保國家重大建設推動品質，桃園國際機場公司昨天（2日）召開「第三航站區廉政平台」第17次聯繫會議，由機場公司總經理范孝倫主持，他在會議中表示，第三航站區是國家級重大工程，規模大、工程複雜，桃園機場一直秉持公開透明原則推動，確保工程廉潔。

機場公司指出，本次廉政平台會議邀集法務部廉政署、行政院公共工程委員會、交通部政風處、台灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等中央及地方機關代表共同參與，並安排實地參訪即將啟用的北登機廊廳，展現落實公開透明、確保工程廉潔的決心。

范孝倫透露，本次邀請外部單位實地參訪北登機廊廳，就是希望讓大家看到機場公司如何在確保工程品質的同時，也做到透明且有效率。他也感謝各單位長期的協助與建議，未來將持續與各機關攜手合作，讓第三航站區工程如期如質完成，提升桃園機場的服務量能與品質。

機場公司說明，北登機廊廳營運為第三航站區建設的重要里程碑，自今年10月便持續與航空公司、地勤業者及相關廠商進行北登機廊廳動線熟悉及測試，本月1日起試營運，預計於今年底前正式啟用，將大幅提升桃園機場整體營運效能。

本次會議除由機場公司報告「廉政平台執行情形」及「第三航站區建設計畫推動情形」外，亦安排與會人員前往北登機廊廳進行實地參訪，讓外部監督機關實地檢視成果與營運準備情形。期望透過跨領域的廉政平台機制，機場公司與檢察、廉政、調查及職安等單位可共同把關，以外部監督力量強化工程透明度，落實廉能治理精神。

