全聯鯛魚排遭驗出禁藥 供應商「同一魚池」自驗未檢出…將提複驗
全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被高市衛生局檢出不得使用的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，加工供貨的雲林口湖漁類生產合作社昨發聲明指自行將同批次商品原料送驗未檢出，高雄市衛生局今指兩者為不同檢體，業者受訪指出，送驗檢體與高雄檢出的產品是同批原料不同檢體，「都是同一魚池」，今將提出複驗申請。
口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，合作社多年來魚貨要進場前都會自行送驗，確定沒有問題才進場宰殺，被高雄衛生局抽驗出有問題的魚貨在9月送驗沒有問題才進場，11月28日當天接到雲林縣衛生局通知被驗出動物用藥「恩氟喹林羧酸」，即配合將市售相關台灣鯛魚排下架。
王揮評表示，為追蹤追溯原料都會留樣一年，在接獲通知後，立即將高雄市檢出有殘留的同一批產品原料送驗SGS檢驗，結果昨天出爐均未檢出，因此在官網發布聲明。對於高雄市衛生局今說是不同檢體，他表示，的確是不同條魚，但都是在同一期間在同一魚池飼養。
王揮評強調，合作社絕對不是要挑戰、對抗主管機關，而是要釐清問題出在哪裡，合作社並非首次跟供貨的養殖戶合作，雙方已合作2、3年，該養殖戶的魚貨品質、飼養觀念都很好，每次捕撈前送驗也都無疑慮，現在處於很疑惑的狀態。
他表示，今天會依食安法規定向高雄市衛生局申請複驗，後續也會配合相關單位相關調查，釐清到底那裡出問題。雲林縣衛生局表示，將加強抽驗，確保消費者食安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言