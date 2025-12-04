掌紋非永遠不變！不只能算命 日醫從手相「線條變化」破解身體訊號

一般來說，手相通常是算命占卜的工具，但從算命師與醫學角度觀察，兩者的解讀重點竟有很大不同。根據日媒「チューリップテレビ」的報導，手相和塔羅牌算命師樓蘭認為，掌紋的「線條濃淡、粗細、位置」可解讀個人的能量、性格與運勢。

掌紋線條粗而清晰，代表行動力強而積極；掌紋淺或斷裂則代表方向尚未確定或意志薄弱。若大拇指關節處出現類似眼睛的紋路，稱為「佛眼紋」，代表獲得祖先的庇佑，有同時兼任兩個工作的能力。樓蘭強調，掌紋會隨人生經驗和選擇出現變化，命運並非一成不變。

而加納渡邊醫院的渡邊學醫師指出，人類和其他動物相比，更擅長運用語言、表情以及雙手使用工具，因此「人的手更容易表現出各種特徵」。他說：「就像臉會有表情一樣，手也會呈現出屬於自己的『手相』。臉部表情與可反映的是一個人的溝通習慣，而手相可呈現出使用手部的方式與長期生活習慣的累積。」

他也指出掌紋並非診斷疾病的正式依據，但確實可反映一些身體狀況與生活習慣。醫師會注意的地方是手掌是否有血色、大拇指下方的厚薄和肌肉量、體力相關，掌紋是否斷裂或橫向細紋增加，則可能與疲勞、營養不良或慢性壓力有關，這些都是可以觀察身心健康的訊號。以科學來說，手掌其實是一張可以反映出自我健康狀態的鏡子。