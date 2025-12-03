快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架。圖／高市衛生局提供
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架。圖／高市衛生局提供

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架，供應商「口湖漁類生產合作社」將同批號原料樣品自主送檢，檢測報告出爐，顯示「未檢出」；高市衛生局今天聲明，業者自行送外部檢驗原料樣品效期不同、屬「不同檢體」，若對檢驗結果有異議，可依法申請複驗。

口湖漁類生產合作社昨天在官網發布澄清聲明，表示台灣鯛魚排遭衛生局要求下架後，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交第三方公正單位SGS複驗。檢測報告昨天出爐，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外隨機抽樣同商品不同批號送檢，也是未檢出「恩氟隆啶磺酸」。針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

合作社強調，一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。

合作社重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

依據檢驗報告，口湖漁類生產合作社送檢同批號原料樣品為效期2027年9月15日，以及不同批號同商品效期2027年10 月15日、16日、17日和11月21日產品。

對此，高市衛生局回應本件台灣「鯛魚排（大）」為效期2027年9月16日產品，抽驗時包裝完整，且採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，經檢驗結果，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」規定不符，因此要求業者依法進行下架回收。

衛生局強調，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」，而依食品安全衛生管理法第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗，將依法以「留存之原檢體」盡速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。

衛生局 動物

延伸閱讀

整理包／毒鯛魚風暴！買到吃到怎麼辦？禁藥殘留原因、退貨、自救一次看懂

世界日報社論／川普習近平通話 留下揣測和疑問

中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

台灣鯛檢出動物用藥 彰化6全聯門市進貨192包、58包售出

相關新聞

影／台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架，供應商「口湖漁類生產合作社」將同...

立法院今逐條審查外送員專法 工會盼順利三讀「2026成外送元年」

勞動部日前預告外送員專法草案，衛環委員會今也進行逐條審查，外送工會表示，專法是為產業三方都能在更健康環境中運作，透明的費...

斷食善終引論戰⋯安寧護理學會聲明：非照護標準、不該以死亡回應苦難

近期因斷食善終倡議者、台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，於臉書分享協助一名重度身障、臥床多年病人父母為其斷食善終過程，讓該議...

中央2027年禁廚餘養豬 張善政提3配套盼「護桃園黑毛豬」

中央宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，桃園市長張善政今在市政會議表示，這項政策是台灣畜牧史上的重要轉捩點，市府雖會配合執...

全聯鯛魚排遭驗出禁藥 供應商「同一魚池」自驗未檢出…將提複驗

全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被高市衛生局檢出不得使用的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，加工供貨的雲林口湖漁類生產合作社昨發聲明...

野外失足要國賠？法官：國家沒義務把自然改裝成遊樂場

近年民眾走入山林與河谷的遊憩活動增加，意外事故後是否能向國家求償備受關注，橋頭地院與高雄高分院近期分別就2起意外請求國賠做出判決，一件為那瑪夏野溪溺水案，另一件為墾丁青蛙石步道墜落案，法官都判家屬敗訴，讓家屬無法接受，敗訴原因為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。