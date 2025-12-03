影／台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」全面下架，供應商「口湖漁類生產合作社」將同批號原料樣品自主送檢，檢測報告出爐，顯示「未檢出」；高市衛生局今天聲明，業者自行送外部檢驗原料樣品效期不同、屬「不同檢體」，若對檢驗結果有異議，可依法申請複驗。

口湖漁類生產合作社昨天在官網發布澄清聲明，表示台灣鯛魚排遭衛生局要求下架後，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交第三方公正單位SGS複驗。檢測報告昨天出爐，結果顯示「恩氟隆啶磺酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

此外隨機抽樣同商品不同批號送檢，也是未檢出「恩氟隆啶磺酸」。針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

合作社強調，一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。

合作社重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

依據檢驗報告，口湖漁類生產合作社送檢同批號原料樣品為效期2027年9月15日，以及不同批號同商品效期2027年10 月15日、16日、17日和11月21日產品。

對此，高市衛生局回應本件台灣「鯛魚排（大）」為效期2027年9月16日產品，抽驗時包裝完整，且採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，經檢驗結果，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」規定不符，因此要求業者依法進行下架回收。

衛生局強調，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」，而依食品安全衛生管理法第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗，將依法以「留存之原檢體」盡速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。