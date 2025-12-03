立法院今逐條審查外送員專法 工會盼順利三讀「2026成外送元年」

勞動部日前預告外送員專法草案，衛環委員會今也進行逐條審查，外送工會表示，專法是為產業三方都能在更健康環境中運作，透明的費率度、合理穩定報酬、安全保障及停權申覆機制是對外送員必要的基礎，盼專法能順利三讀通過，最快2026年中旬上路，讓台灣外送產業制度化。

國內目前約有14萬名外送員，勞動部今年11月21日預告「外送員權益保障及外送平臺管理法」草案，針對外送員最關注的停權、報酬計算等問題明確化，報酬計算部分則明訂外送員每筆訂單分開計算，「每筆訂單」外送服務期間所換算的每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資的1.25倍（約245元），以保障外送員基本報酬。

立法院衛環委員會今將逐條審查外送專法，而外送工會在會議開始前於立法院群賢樓前召開記者會，聲援外送員專法能三讀通過，民進黨立委鍾佳濱、林月琴，以及民眾黨立委陳昭姿也出席。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪批評，外送員專法審查前夕，平台業者動作頻頻，包含大幅調降外送員獎金、發送問卷調查試圖讓外送員認為專法將讓其自由度下降、限制變多、工時不彈性。

蘇柏豪說，專法是為讓產業三方都能在更健康的環境中運作。對外送員而言，透明的費率制度、合理且穩定的報酬、安全保障與停權申覆機制，是避免演算法壓迫與保障工作權益的必要基礎，並不會降低自由度，也不會剝奪工作彈性。

民進黨立委鍾佳濱表示，不管是政院版本還是立委提案，都希望能保障外送員的權益，產業要共榮靠平台、業者、消費者、外送員四方的努力，並強調立院法案要實質審查才是最重要；民眾黨立委陳昭姿說，外送員專法涉及近15萬名外送員權益，將針對薪資及勞動權益、申訴管道、保險等3重點審查，盼這兩天能完成專法。

工會表示，產業長期處於制度真空的迫切問題，盼接下來的逐條審查階段，黨團及政府部會能攜手合作，打造真正照顧外送員、店家、消費者的「最好版本專法」，並在本會期完成三讀，最快2026年中旬上路實施，讓2026年成為台灣外送產業邁向制度化、可持續化的「外送元年」。