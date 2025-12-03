走法錯誤讓身體誤會！走路時間比步數更關鍵 醫：健康差距達5倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
張家銘指出，研究顯示「走路怎麼走」比「走多少步」更能決定健康效果。示意圖／ingimage
基因醫師張家銘今（3）日在臉書粉專發文指出，最新研究顯示「走路怎麼走」比「走多少步」更能決定健康效果。該研究發表於2025年的《內科年鑑》（Annals of Internal Medicine），追蹤超過3萬名受試者長達2年，結果顯示：步數相近，但走路方式不同，健康差距竟可達5倍以上。

研究團隊依受試者每天的主要走路方式，將受試者分為4，分別為每次步行少於5分鐘、5至10分鐘、10至15分鐘，及15分鐘以上。追蹤結果顯示明顯差異：死亡率從最短步行組的4.36%，降至長時間連續步行組的0.80%。

張家銘解釋，這代表身體對零碎步行的反應有限，但在連續步行超過10至15分鐘後，心跳就會提升、血流加速、血管內皮細胞開始釋放一氧化氮，才會啟動真正的保護效應。

張家銘指出，許多人以為每天走到6,000至7,000步就代表健康，但如果分散在買早餐、上班移動等短時間內的步行，「身體會以為你一直在休息」。他強調：「身體是感應器，只對『連續訊號』有反應。」要讓走路變成有效運動，最重要的不是步數，而是「連續性」，「每天約7,000步，再加上一段至少15分鐘的連續步行」，才能讓血管內皮細胞發揮最強保護效果，也有助於抗發炎與改善代謝。

張家銘並提出3項可立即實行的調整：

一、把碎步升級成「連續步行」

試著把原本3、5分鐘的移動，改成一段完整約10至15分鐘的步行，身體才會啟動代謝反應。

二、一天安排一段「15分鐘專心走」

不需裝備、不需大幅運動，只需維持連續步行節奏，其效益遠高於一天20次的零碎走動。

三、把走路變成身體的「開機鍵」

醫師表示，這段步行能讓血液循環變順、腦部更清醒、情緒更穩定，並啟動代謝，是最便宜、且確實有效的健康保養方式。

