斷食善終引論戰⋯安寧護理學會聲明：非照護標準、不該以死亡回應苦難

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣安寧緩護理學會針對「以斷食作為加速死亡方式」發表立場聲明，強調善終不以斷食為手段，也不以加速死亡為目的，「不該以死亡回應苦難」。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台灣安寧緩護理學會針對「以斷食作為加速死亡方式」發表立場聲明，強調善終不以斷食為手段，也不以加速死亡為目的，「不該以死亡回應苦難」。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

近期因斷食善終倡議者、台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，於臉書分享協助一名重度身障、臥床多年病人父母為其斷食善終過程，讓該議題再次引發論戰。台灣安寧緩護理學會針對「以斷食作為加速死亡方式」發表立場聲明，強調善終不以斷食為手段，也不以加速死亡為目的，雖同理、共情提出斷食的病人家屬苦難，但認為應盡力緩解痛苦，「不該以死亡回應苦難」。

這份聲明指出，安寧緩和療護核心目的為緩解痛苦、維護尊嚴，陪伴生命走向自然終點，而不是加速死亡，學會認為，以刻意完全停止進食與飲水，意圖縮短生命的做法，並非自然臨終歷程，也不符合安寧緩和療護理念，善終強調順應自然、減少痛苦、圓滿無憾，而非「以人為方式加速死亡」來定義善終。

安寧緩和護理學會指出，生命末期常伴隨疼痛、呼吸困難、焦慮、孤獨、吃不下、睡不好，及深層存在性等、身心靈社會各層面痛苦，安寧緩和療護團隊應致力於以常規醫學評估辨識，做出精確鑑別診斷，並以專業緩和療護緩解痛苦，支持並答覆病人與家屬吁期，維持臨終病人身心靈舒適與尊嚴，「我們致力於緩解痛苦，而非以死亡作為解決痛苦的手段。」

學會強調，自然臨終時的「食慾下降」，與「刻意斷食」本質不同，生命末期食慾與進食減少，為生理自然衰退導致，但非生命末期者、非自主段時者、或刻意以斷食作為加速死亡手段，於倫理及法律上，皆與自然善終不同，不僅恐造成病人痛苦增加，擔心成為家人負擔的心理壓力，或導致家庭衝突與遺憾，這類行為甚至涉及觸法。

學會另提到，國際上多個安寧緩和療護組織，立場均不將斷食結束生命（VSED）視為善終照護的常規措施，原因是這不僅違反安寧療護核心理念「不加速死亡、不延長死亡」，也不屬於醫療照護或標準流程，不作為醫療選項，醫療人員也不應主動建議或協助執行，且文化、心理、社會因素複雜，不可以「美化斷食」作為公共論述。

安寧緩和護理學會呼籲，善終是順應生命自然的歷程，不支持使用或美化「斷食善終」說法，貿然刻意斷食不屬照護標準，違反自主、行善、不傷害及公平正義等倫理原則，且恐有違法之虞，善終不需要挨餓，不能加速死亡，而是讓人在最後仍可感受到舒適、尊嚴與被愛，安寧療護宗旨並非放棄生命，而是不放棄減輕痛苦，學會將以專業與人文關懷，守護病人與脆弱者生命最後尊嚴。

