洛鞍颱風估明後生成 賈新興揭預估路徑
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天受3波東北季風影響，包括3日至5日、8日至9日及12日，呼籲民眾注意氣溫變化。
賈新興表示，目前在菲律賓東方的熱帶擾動93W，3日至4日有熱帶性低氣壓發展的趨勢，並於4日至5日有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主，跟之前天琴颱風路徑相似。
賈新興指出，受東北季風影響時，迎風面北部、東北部水氣多，容易下雨，至於背風處新竹以南天氣比較穩定。今起受東北季風影響，溫度會慢慢下降，今入夜到明晨最冷，台北測站預估約15到16度，苗栗以北及宜蘭空曠地方可能只有12度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
