枯水期 嘉義仁義潭、蘭潭蓄水逾7成原因曝

入冬枯水期，嘉縣市民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫，今年迎來「枯水期不缺水」好消息，受惠夏季颱風、低壓與西南氣流帶來充沛雨量，2座水庫蓄水率仍有7成以上，水量豐，仁義潭被環境部列為新增「優氧化」水庫，水公司第五區管理處啟動水下清淤。

今年盛夏雨勢驚人，中央氣象署統計，7月接連受颱風、低壓帶與西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下1951年以來7月雨量最多、日照時數最少紀錄，還生成7個颱風，為1958年以來第3多。嘉義氣象站統計，阿里山7、8月累計雨量高達3344毫米，僅比1年前2009年莫拉克颱風紀錄少2毫米，讓八掌溪暴漲，仁義潭與蘭潭水庫灌得滿滿。

環境部指優氧化營養鹽類過高，恐使藻類繁生破壞水體品質，縮短水庫壽命，影響自來水處理效率，優氧化原因地震頻繁、極端氣候導致強降雨與少雨交替，致淨流濁度升高、原水品質波動，加上2021 年大旱後水庫操作模式調整，讓水質易受干擾，將要求水庫管理單位加強水源區保護、追蹤汙染來源，檢討操作策略，提升整體供水韌性。

水公司第五區管理處啟動仁義潭水下清淤，11月中旬起水下挖掘機具進場，在不放空水庫情況下進行「水面下挖泥」。挖出汙泥先暫置減水區，待降低含水率後再運出，工程預計年底清除2萬立方公尺淤泥。