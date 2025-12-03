北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

外套準備好，北台要冷3天，中南部氣溫也下降。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。

今各地區氣溫為：北部21降至13度、中部15至26度、南部16至29度及東部15至26度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明日、周五的清晨，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因輻射冷卻加成、亦偏冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六、下周日(6、7日)東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下周一(8日)東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下周二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

此外，吳德榮說，最新(2日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。