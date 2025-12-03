聽新聞
0:00 / 0:00

醫美療效僅2年 日常保養抗老化

聯合報／ 文．圖／榮月（中市南區）
只要做好日常保養，保持心情愉快，即使凍不了齡，看起來卻是年輕了好幾歲。圖／讀者提供
只要做好日常保養，保持心情愉快，即使凍不了齡，看起來卻是年輕了好幾歲。圖／讀者提供

因皮膚鬆弛、法令紋深，顯得很老氣橫秋。聽從老友建議，做電波雷射，縮毛孔緊肌膚、撫細紋除黑斑，不圖妙手回春，但求容光煥發，藉以提升自信和活力感。

抱著忐忑心情走進醫美診所，接待人員笑容可掬，減輕不少緊張情緒。接受專業諮詢後，就上了診療床，醫師邊治療邊解說，讓我清楚療程和療效。雖然醫師不時說：「放輕鬆」，但那陣陣刺痛、灼熱感迎面襲來，我仍然無法放輕鬆。

因為我的膚質比較敏感，有些紅熱腫脹，症狀雖慢慢消退，但得注意保濕、防曬，不能吃刺激性食物和劇烈運動，要戴帽撐傘，避免陽光直射…，幾周後，黑斑消了，皺紋少了，法令紋也淺些，整個人確實變得精神多了。

然而，好景不常，這容貌僅維持兩年光景。之後，黑斑和皺紋隨年紀不斷增長，法令紋更深了，連眼袋也下垂了…，醫師建議可以搭配其他療法，效果會更好、更持久。但思及手術是做侵入性治療，而且不是一勞永逸，怕痛、怕風險、怕有後遺症，所以就敬謝不敏了。

如今，我很能坦然面對真實的自己，也有一套對抗老化妙招，不再折騰自己求助醫美。只要做好日常保養，徹底清潔、抹乳液、敷面膜、補充膠原蛋白、均衡飲食、充足睡眠、保持心情愉快，相由心生，即使凍不了齡，看起來卻是年輕了好幾歲。

醫美

延伸閱讀

台中非法醫美工作室遭破獲 2女移工違醫師法判刑

出國不只醫美便宜…台灣染燙頭髮要花5千 他驚：日韓僅半價

嚴管醫美需完整訓練納評鑑 形美外科醫學會提三訴求盼兼顧病安與生計

醫美PGY爭議 醫：強制補訓恐使民眾出國動刀

相關新聞

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深...

內視鏡微創瓣膜手術 開心更安心

開心手術有新選擇！台北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合早期拔管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷...

減重努力過頭 荷爾蒙失衡更發胖

網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製減重經驗。雖然提高訓練強度、更...

嚼檳榔保暖壞處多 自我保健3撇步

天氣變冷，有些人會依賴嚼食檳榔來驅寒保暖與振奮精神，但檳榔中的檳榔子、荖花、荖葉、白灰及紅灰等物質，可能增加口腔癌與食道...

醫美療效僅2年 日常保養抗老化

因皮膚鬆弛、法令紋深，顯得很老氣橫秋。聽從老友建議，做電波雷射，縮毛孔緊肌膚、撫細紋除黑斑，不圖妙手回春，但求容光煥發，...

新北、桃園YouBike傷害險新制 沒投保不能騎

新北市YouBike每天有13萬人次租借，且持續成長，昨天宣布與桃園市YouBike系統自明年1月開始，兩市合推公共自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。