醫美療效僅2年 日常保養抗老化

因皮膚鬆弛、法令紋深，顯得很老氣橫秋。聽從老友建議，做電波雷射，縮毛孔緊肌膚、撫細紋除黑斑，不圖妙手回春，但求容光煥發，藉以提升自信和活力感。

抱著忐忑心情走進醫美診所，接待人員笑容可掬，減輕不少緊張情緒。接受專業諮詢後，就上了診療床，醫師邊治療邊解說，讓我清楚療程和療效。雖然醫師不時說：「放輕鬆」，但那陣陣刺痛、灼熱感迎面襲來，我仍然無法放輕鬆。

因為我的膚質比較敏感，有些紅熱腫脹，症狀雖慢慢消退，但得注意保濕、防曬，不能吃刺激性食物和劇烈運動，要戴帽撐傘，避免陽光直射…，幾周後，黑斑消了，皺紋少了，法令紋也淺些，整個人確實變得精神多了。

然而，好景不常，這容貌僅維持兩年光景。之後，黑斑和皺紋隨年紀不斷增長，法令紋更深了，連眼袋也下垂了…，醫師建議可以搭配其他療法，效果會更好、更持久。但思及手術是做侵入性治療，而且不是一勞永逸，怕痛、怕風險、怕有後遺症，所以就敬謝不敏了。

如今，我很能坦然面對真實的自己，也有一套對抗老化妙招，不再折騰自己求助醫美。只要做好日常保養，徹底清潔、抹乳液、敷面膜、補充膠原蛋白、均衡飲食、充足睡眠、保持心情愉快，相由心生，即使凍不了齡，看起來卻是年輕了好幾歲。